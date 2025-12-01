Puigdemont señala al Govern de Illa y a Pedro Sánchez por un sistema “a lo Goebbels” que ignora el odio a los catalanes

El nuevo protocolo entre la Generalitat y el Gobierno para monitorizar discursos de odio en redes sociales ha desatado una polémica inesperada. Carles Puigdemont, a través de un retuit, ha avalado una comparación explosiva: la de este acuerdo con las tácticas propagandísticas del ministro nazi Joseph Goebbels. El presidente de Junts ha compartido el mensaje de un tuitero muy activo en la órbita del nacionalismo catalán, en el que se denunciaba que el sistema estatal no incluye la “catalanofobia” como una categoría protegida, insinuando que el protocolo se usa de forma sesgada. El mensaje decía:

“Pero claro, las nuevas normas goebbelianas no incluyen la catalanofobia o el odio a los catalanes, porque esto son tan sólo percepciones que no existen en realidad… ¿verdad?”

El gesto de Puigdemont es significativo: convierte una crítica periférica en un mensaje amplificado desde la figura más influyente del independentismo y lo coloca en el centro del debate político.

¿Qué es el protocolo firmado por Illa y el Gobierno?

El acuerdo, anunciado esta semana, es el primer convenio entre una comunidad autónoma y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). Su objetivo es monitorizar contenido racista, xenófobo, islamófobo, antisemita y antigitanos en redes sociales, además de otros tipos de discurso de odio, incluyendo por primera vez el seguimiento en lengua catalana.

Cataluña tendrá acceso a la plataforma estatal ALERTODIO, que detecta publicaciones discriminatorias, analiza patrones de difusión, registra el alcance y evalúa si las plataformas cumplen con su obligación legal de retirar contenido de odio ante una notificación, como exige la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA).

Además:

– Se incorpora un listado de palabras clave en catalán.

– Técnicos de la Generalitat recibirán formación específica de OBERAXE.

– El Govern argumenta que la medida busca proteger a colectivos vulnerables y prevenir la escalada hacia agresiones físicas o psicológicas.

El mensaje que Puigdemont retuitea acusa a este protocolo de tener una lógica “goebbeliana”, es decir, basada en el control ideológico y la manipulación informativa. Según el autor del tuit, el sistema estatal lucha contra determinados discursos discriminatorios pero no reconoce el odio hacia los catalanes, lo que considera una discriminación en sí misma.

El argumento se basa en la idea, extendida en algunos sectores del independentismo, de que el Estado español tolera insultos o desprecios contra los catalanes que no serían admitidos contra otros colectivos. Al dar visibilidad a esta crítica, Puigdemont se suma a las voces que denuncian un supuesto uso unilateral del concepto “discurso de odio”.

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels fue el ministro de Propaganda del régimen nazi de Adolf Hitler. Diseñó estrategias de manipulación masiva basadas en el control absoluto de los medios, la censura, la repetición sistemática de consignas, la simplificación extrema del discurso político y la deshumanización del enemigo.

En el debate político contemporáneo, “goebbeliano” se usa para acusar a un adversario de querer controlar la información o restringir la libertad de expresión a través de la censura o la propaganda estatal.