Rahola insulta a la Casa Real en el "prime time" de TV3: "Ya basta con el reyezuelo y la niña esa"

La periodista y escritora independentista Pilar Rahola volvió a aparecer el sábado, en el “prime time” de TV3. Fue en el programa “Col.lapse”, presentado por Ricard Ustrell, y volvió a atacar a la Casa Real.

Dijo que “este país -Cataluña- tiene una herida muy grande desde el 2017. El Rey tuvo un papel enorme y no ha pedido nunca perdón. Ahora tenemos todo un blanqueamiento de la Monarquía a través de la niña esta y toda la tontería que le ponen, y yo creo que es momento de que nos plantemos un poco en la dignidad. Lo decía Carme Forcadell y me apunto. ¡Ya está bien de tanta tontería! ¿O no tenemos memoria? ¿La memoria de la resistencia y del sufrimiento que hemos tenido se nos ha negado en dos días?”.

Y continuó , señalando que “¿Que todavía no recordamos el discurso del 3 de octubre, con el reyezuelo aquel riéndose de los catalanes?. ¿No recordamos de dónde vienen los Borbones?. Hay una inmensa mayoría de los catalanes a los cuales no les interesa la monarquía”.

Rahola incluso criticó a la propia cadena autonómica por la “excesiva” cobertura de la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor: “Permíteme, que ya que estoy en esta santa casa, quiero hacer una crítica. ¿Qué le pasa a TV3 con la monarquía? Habéis hablado de monarquía por la mañana, al mediodía, en los telediarios, por la noche (...). ¡En Cataluña estamos hablando de los Borbones!”.