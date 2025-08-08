¡Revisa tu puerta! Esta es la marca que los ladrones ponen este verano en las casas catalanas para robarlas

El verano es la temporada favorita para los ladrones de pisos. Muchos domicilios quedan vacíos durante las vacaciones y eso facilita el trabajo de quienes buscan entrar a robar. Para saber si una vivienda está habitada o no, los delincuentes utilizan diversas técnicas. Una de las más comunes consiste en colocar un fino hilo adherido con pegamento en la parte baja de la puerta. Si el hilo permanece intacto durante varios días, es señal de que nadie ha entrado ni salido: el piso está vacío.

Pero esta vez no les salió bien. Gracias a la colaboración vecinal, los Mossos d’Esquadra detuvieron a dos personasque estaban colocando estos hilos en las puertas de un edificio del barrio de Sant Gervasi - la Bonanova, en Barcelona.

Detenidos 'in fraganti' con el nuevo método de robo

Todo empezó cuando los vecinos de un inmueble de la calle Bisbe Sivilla detectaron varios hilos sospechosos en las puertas de sus viviendas. Al ver que estaban pegados con cola, y ante el temor de que se tratara de una señal de ladrones, avisaron a la policía. Los Mossos confirmaron que se trataba de una maniobra típica de los grupos dedicados al robo en pisos, y activaron un dispositivo de vigilancia en la zona.

Durante las patrullas, tanto de agentes uniformados como de paisano, la policía detectó a dos personas que estaban repitiendo el mismo patrón en otro edificio cercano. Fueron detenidas en el acto mientras colocaban hilos similares.

La importancia de la colaboración ciudadana para detener los robos

Según ha explicado Jesús Ballesteros, cabo de la Unidad de Investigación de Sarrià – Sant Gervasi, la detención se ha producido por un delito de tentativa de robo y actos preparatorios. Confirma además que los detenidos son los mismos que habían actuado en el primer edificio, donde saltaron las alarmas vecinales.

Ballesteros ha agradecido la colaboración de los vecinos, destacando que es clave avisar al 112 en caso de sospechas, especialmente si se oyen ruidos extraños en pisos vacíos o si se detecta a personas desconocidas en fincas donde no residen. Una simple alerta puede evitar un robo y facilitar la detención de los delincuentes.