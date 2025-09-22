Un paciente denuncia que un médico de Barcelona no entendía el catalán y obligan al hospital a disculparse

Una persona acudió a un médico especialista en el Hospital Dos de Maig, en Barcelona, y a su salida denunció que el médico que le atendió no entendía el catalán. Esta situación, denuncia el paciente, le obligó a hablar en castellano para poder comunicarse con él.

Tras este incidente, la persona decidió elevar una queja al Síndic de Greuges, quien hoy a insistido en la "especial importancia" de que el derecho a ser atendido en catalán "no se vulnere en un ámbito tan sensible como la salud". En este sentido, el Síndic asegura que el Departamento de Salud ha manifestado la voluntad de conseguir que el profesional en cuestión adquiera los conocimientos necesarios de lengua catalana.

Además, asegura que Salud ha propuesto al médico especialista acudir a un curso presencial llamado: Mejorando la experiencia del paciente. También se le habría hecho llegar la normativa sobre los "derechos de usos lingüísticos en Cataluña".

La síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas, asegura sentirse satisfecha con las informaciones del Departamento, y pide al Hospital Dos de Maig que envíe una carta de disculpa al paciente.