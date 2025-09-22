¿Qué es el distrito 11 de Barcelona por Palestina? Contará con una inversión anual de 1,5 millones de euros

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado hoy en un acto oficial la incorporación de ciudades de Palestina como nuevo distrito de la capital catalana. La presentación ha tenido lugar en el consistorio, junto al embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, y donde también se ha anunciado que la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, será la máxima responsable del nuevo distrito barcelonés.

Ciudades de Palestina se convierte así en el distrito 11 de Barcelona, y contará con una inversión anual de 1,5 millones de euros. Collboni ha asegurado que para el proyecto se desplegará una estructura similar a la del resto de distritos de la ciudad, con un equipo técnico dirigido por un gerente.

Así, ha afirmado Collboni, "la solidaridad no se quedará en palabras", sino que se traducirá en proyectos que mejoren la vida de los palestinos. "El sufrimiento de los vecinos de las ciudades de Palestina interpela también a los vecinos de nuestra ciudad", ha señalado el alcalde.

El nuevo distrito trabajará, según el consistorio, en todos los ámbitos acordados con las ciudades palestinas: urbanismo, espacio público, agua, resiliencia, salud y educación, entre otras.

Por su lado, Husni Abdel Wahed ha señalado su "orgullo" ante las manifestaciones de solidaridad de todo el mundo con Palestina.

Al agradecimiento también se han sumado los alcaldes de Ramallah, Belén y Gaza, que han expresado en dos mensajes de vídeo su "profunda gratitud" a Collboni en las peores horas para su pueblo.

Sarajevo 1995

Hace 30 años, el entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, impulsó la creación de un distrito 11 para la "recuperación de Sarajevo". "Distrito Sarajevo fue un órgano para coordinar la oleada de solidaridad de Barcelona con la capital bosnia y con la población civil durante la guerra de los Balcanes", remarca el Ayuntamiento.