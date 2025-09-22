La Generalitat ofrece a Unicef estrechar lazos con Cataluña en el inicio del viaje de Duch su viaje a Nueva York

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha ofrecido al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estrechar lazos con Catalunya, en el marco de su viaje institucional a Nueva York en el marco de la 80 Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), ha informado el departamento en un comunicado este lunes.

El objetivo del viaje es reforzar los vínculos del Govern con las organizaciones internacionales: "Queremos que se refuercen las Naciones Unidas y, viendo cómo va el mundo, pensamos que su papel cada vez debe ser más importante", ha destacado Duch.

En este sentido, el Ejecutivo catalán apuesta por tener más presencia en programas de la ONU de protección para la infancia, por lo que Duch se ha reunido con la directora ejecutiva adjunta de Alianzas Unicef, Kitty van der Heijden, con quien ha abordado la posible implicación de Catalunya en proyectos de protección a menores ante el cambio climático.

"Hay mucho trabajo que hacer. Es evidente que el cambio climático produce pobreza y migraciones forzadas, y quien más sufre estas consecuencias son los infantes", ha dicho Duch, que ha añadido que el Govern estudiará en los próximos meses de qué manera puede participar en esta nueva fase anunciada por Unicef.

Duch y van der Heijden también han hecho un balance de la iniciativa Giga, un proyecto de Unicef y la Unión Internacional de Telecomunicaciones que busca conectar todas las escuelas del mundo y poner fin a la brecha digital antes de 2030 y que cuanta con apoyo de la Generalitat.