La Sagrada Família ilumina la única torre que Gaudí vio completada en vida

La basílica barcelonesa de la Sagrada Família celebró este domingo un siglo de la finalización de su torre de Bernabé, la primera de las 18 proyectadas por Antoni Gaudí y la única que vio completada en vida.

Los castellers del barrio de la Sagrada Família levantaron un 'castell' y se iluminó la torre de Bernabé durante el acto, al que asistió el cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, informa el templo en un comunicado.

También hubo un diálogo entre el arquitecto director del edificio, Jordi Faulí, y la arquitecta Chiara Curti, y se abrió la exposición '1925-2025. Cien años de la finalización de la torre de Bernabé', que se podrá visitar hasta el 26 de mayo de 2026.