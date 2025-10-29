Salvador Illa asistirá al funeral de Estado en memoria de las víctimas de la DANA de 2024 en València

Un año después de la devastadora DANA que azotó la Comunitat Valenciana en octubre de 2024, la ciudad de València acogerá este martes un funeral de Estado en recuerdo de las víctimas de aquel temporal, que dejó un trágico balance de fallecidos, numerosos damnificados y graves daños materiales en diversas comarcas. El acto tendrá lugar en el Museu de les Ciències Príncep Felip y contará con la asistencia del president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, junto a otras autoridades autonómicas y estatales.

Doce meses después del paso de la DANA, un episodio de lluvias torrenciales que provocó inundaciones históricas, las heridas siguen abiertas entre muchos vecinos que perdieron sus casas, sus cultivos o sus medios de vida. A pesar de los compromisos iniciales, una parte importante de los afectados sigue denunciando la lentitud de las ayudas y la falta de respuestas claras por parte de las administraciones competentes.

Asociaciones vecinales y plataformas de damnificados han lamentado que muchos valencianos se han sentido abandonados durante el último año.