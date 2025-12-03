Sebastià Junyent: La obra maestra perdida del amigo de Picasso sale a subasta

Entre los nombres que forman parte de la vida del joven Pablo Ruiz Picasso en Barcelona tienen una especial importancia los hermanos Sebastià y Oleguer Junyent. Algo mayores que el jovencito malagueño en la capital catalana de finales del XIX fueron testigos del inicio de una de las carreras artísticas más importantes, por no decir simplemente la que más importancia tuvo durante el siglo pasado. Pero, si nos centramos en Sebastià Junyent, también nos encontramos con un pintor de indudable talento, aunque el tiempo ha ido en ocasiones ocupándose injustamente de que su producción plástica quede olvidada.

Prueba de esa despreocupación durante demasiadas veces es que algunas de sus piezas más brillantes han quedado perdidas. Afortunadamente algunas vuelven a la luz como es el caso de una obra inédita que ahora es una de las indudables protagonistas de la subasta que ha organizado Balclis para el próximo 11 de diciembre.

Es el retrato de una joven gitana, fechado en 1905, tres años antes del prematuro fallecimiento de Junyent. Es un óleo donde se hace evidente la sombra de Nonell, también cercano a estos mismos temas, esta fascinación por el mundo de las gitanas de Barcelona, de los seres más marginados en una ciudad que se movía entre la purpurina de la burguesía y el desamparo hacia las clases más pobres. No se puede olvidar que Junyent fue con Nonell miembro de la llamada Colla del Safrà, además de contertulio suyo en la mítica taberna Els 4 Gats, sí, la misma a la que acudía el jovencito Picasso. El cuadro que nos ocupa, una pintura propia de un museo, es precisamente contemporáneo de la época azul de Picasso, un periodo en el que vemos los mismos temas que estaba tocando Junyent en el momento de pintar este retrato de gitana. Un año después de realizar esta obra, nuestro protagonista fue ingresado en el Instituto Frenopático de Les Corts donde acabó muriendo en 1908.