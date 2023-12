El sector editorial mantiene su buena salud con un aumento del 3,5%

El sector editorial en España crecerá en 2023 en torno a un 3,5%, a pesar del contexto de crisis internacional, mientras que el mercado del libro en catalán lo hará en un 12%. Ayer lunes dio a conocer estos datos el Gremio de Editores de Cataluña, antes de la celebración de la 38 Noche de la Edición.

El presidente del Gremio, Patrici Tixis, realizó un balance positivo de los últimos meses, aseverando que el sector cuenta «en su conjunto con una buena salud», acompañado por el alcalde de Calonge, Jordi Soler, y por el de Urueña, Francisco Rodríguez, ambos Premio Atlàntida 2023 por su política de apertura de librerías y de promoción del libro en general.

Tixis indicó que el sector del libro en Cataluña representa el 53% de la producción editorial del conjunto de España, que en 2022 fue de 1.442 millones de euros, e insistió en que la venta de libros en la comunidad supuso una facturación de 500 millones de euros el año pasado. Además, explicó que el 80% de editoriales de ficción y literatura infantil y juvenil en España están en Cataluña.

El presidente del Gremio puso en valor el crecimiento previsto para este año debido a las dificultades que ha experimentado el sector en 2023, «sobre todo por la situación económica y la presión de los costes de producción derivados de la guerra entre Ucrania y Rusia».

El sector, destacó Tixis, «ha tenido que gestionar estas crisis complejas, con crecimientos de costes de un 40%, que se han trasladado al precio final, pero sólo en torno a un 4 o 5% más, y, afortunadamente, el mercado sigue respondiendo». Asimismo, destacó que se debe a los nuevos hábitos de consumo tras la pandemia, con un aumento de la lectura y de la venta de libros desde el 2020.

En cuanto al crecimiento del mercado del libro en catalán (ficción, no ficción, infantil y juvenil), lo situó en torno a un 12%, «producto de varios factores, porque con la pandemia, el libro en catalán no creció al mismo ritmo y también ha habido el fenómeno de la literatura infantil y juvenil y del cómic en catalán». Valoró muy positivamente que el catalán «haya recuperado pulso, después de que no hubiera acabado de entrar en la dinámica de crecimiento que había en el contexto del mercado de los últimos años».

Entre los retos que, a su juicio, tiene el sector, apuntó a la piratería y a la necesidad de que las administraciones apliquen mecanismos para combatirla, y también la Inteligencia Artificial, ya que algunos contenidos que utiliza tienen derechos de autor y «aún no hay unas normas demasiado claras» al respecto.

Por otra parte, en su intervención, además de resaltar que el sector del libro es una actividad con unos 85.000 empleados en España, ha dicho que el libro en papel sigue siendo «el gran motor de nuestra industria, con un 93% de las ventas, frente a sólo el 7% en digital».

De hecho, también destacó la importancia de implementar el Plan Nacional del Libro y la Lectura de Cataluña, de seguir incrementando los presupuestos del Departamento de Cultura de la Generalitat hasta llegar a representar el 2% del total de las cuentas del Govern en 2025.