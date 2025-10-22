El Síndic de Barcelona inicia la mediación entre Ayuntamiento y vecinos de Vallcarca por el desalojo

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha iniciado el proceso de mediación entre el Ayuntamiento y los vecinos de varias fincas municipales del barrio de Vallcarca que están pendientes de desalojo después de que el alcalde Jaume Collboni se lo pidiera.

En un comunicado este miércoles, el Síndic ha explicado que mientras dure la mediación no se ejecutará ningún desahucio con el objetivo de "garantizar un marco de diálogo y confianza mutua".

El anuncio llega pocos días después de que BComú y consistorio acordaran esta mediación como condición para seguir adelante con el Presupuesto barcelonés de 2026.

Desalojo del asentamiento en el parque Miró

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) procedieron ayer al desalojo del asentamiento situado en el parque Joan Miró a primera hora, según confirmaron fuentes del consistorio a Europa Press.

Así como avanzó el 'Ara', agentes municipales instaron a las personas sin hogar a sacar sus pertenencias y a abandonar el lugar.

Además de la GUB, también se desplazaron hasta el parque personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y de los servicios de limpieza.