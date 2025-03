Societat Civil Catalana ve el pacto de inmigración como un paso para "crear la república autocrática de Cataluña"

El pacto entre el PSOE y Junts para ceder a la Generalitat las competencias en materia de inmigración sigue despertando críticas. La presidenta de Societat Civil Catalana (SCC), Elda Mata, ha calificado la medida como "la enésima concesión al nacionalismo supremacista" y ha acusado al Gobierno central de contribuir al "vaciado de competencias y presencia del Estado en Cataluña".

Mata ha advertido de que este acuerdo socava la igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad entre territorios, principios recogidos en la Constitución, pero que a su juicio "son papel mojado cuando se trata de amarrar el poder". Además, ha señalado que la cesión de competencias forma parte de una estrategia nacionalista para "separarse de España e invadir las estructuras del Estado y crear la república autocrática de Cataluña".

Desde SCC han alertado de las consecuencias de este tipo de concesiones y han vinculado el proceso independentista con una descomposición institucional a nivel estatal. "El contagio del procés dará los mismos amargos frutos en toda España. Sus consecuencias también afectarán a todos aquellos que creen que 2017 fue una ensoñación pasajera", ha advertido Mata.

Finalmente, la presidenta de SCC ha apelado a la movilización ciudadana para frenar lo que considera un desmantelamiento del Estado en Cataluña. "Si esto es lo que queremos los ciudadanos para España, no lamentemos la pérdida de lo que no estamos defendiendo. Para que triunfe el mal solo hace falta que los buenos no hagan nada", ha sentenciado.

Mossos y Guardia Civil, también en contra

La oposición al traspaso de competencias no solo proviene de SCC. Sindicatos policiales han manifestado también su rechazo, denunciando que la medida es inviable y responde a intereses políticos más que a necesidades reales en materia de seguridad.

Albert Palacio, portavoz de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC), calificaba de "mentira" a este diario las cifras que se han aportado sobre la ampliación de efectivos de los Mossos d'Esquadra. "Asumir competencias nuevas es algo que no se puede hacer. En muchas comarcas los Mossos son un cuerpo envejecido, sin vehículos y sin suficientes efectivos para hacer frente al índice delincuencial de Cataluña", denunciaba. Según sus estimaciones, en la próxima década la mayoría de los agentes estarán en segunda actividad, realizando labores administrativas en lugar de funciones policiales.

Por su parte, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, advirtió en un comunicado que el traspaso de competencias de inmigración a la Generalitat responde a una "estrategia planificada" para reducir la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. "Es un paso más en el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la comunidad", denuncian.

JUCIL también criticó la "opacidad" con la que se han negociado estos acuerdos y ha recordado que algunas cesiones anteriores ya han sido llevadas ante la justicia. "Nos enteramos de todo por la prensa", lamentan. Mientras tanto, la Generalitat mantiene su hoja de ruta para consolidar el traspaso de competencias, a pesar de las dudas que genera su aplicación entre los propios agentes encargados de ejecutarlo.