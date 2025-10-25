TMB refuerza el servicio de autobuses para llegar a los cementerios de Barcelona

Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) refuerza el servicio de las líneas de autobús 21, 102, 104 y 107 para facilitar la visita a los cementerios de Montjuïc y Collserola con motivo de la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, a partir de este sábado 25 de octubre. En concreto, para acercarse al cementerio de Montjuïc, este 25 de octubre y del lunes 27 al viernes 31 de octubre, ambos incluidos TMB ofrece un servicio especial de bus que tiene exactamente el mismo recorrido y hace las mismas paradas que la línea 107 (la línea interior del cementerio de Montjuïc).

El domingo 26 de octubre y el sábado 1 de noviembre se incrementa el servicio con más vehículos en la línea 21 (Paral·lel/El Prat) y en la línea 107 el 26 de octubre y el fin de semana del 1 y 2 de noviembre. Además, el 1 de noviembre un servicio especial de bus lanzadora enlazará la plaza de Espanya y el cementerio de Montjuïc para facilitar una conexión más directa.

Para llegar al cementerio de Collserola, del lunes 27 al jueves 30 de octubre, ambos incluidos, habrá un servicio especial de bus con el mismo recorrido y las mismas paradas que la línea 102 (Pl.Eivissa/Cementerio de Collserola).

La línea 102 se refuerza con más vehículos el sábado 25, el domingo 26 y el viernes 31 de octubre y la línea 104 (Fabra i Puig/Cementerio de Collserola) este fin de semana.

Ambas líneas, la 102 y la 104, se refuerzan también el fin de semana del 1 y 2 de noviembre.

Al refuerzo de las líneas de bus que comunican los dos cementerios más grandes de la ciudad, se suma el día de Todos Santos, el 1 de noviembre, la ampliación del horario de apertura de todos los cementerios de la ciudad y de sus oficinas de atención a la ciudadanía

Según ha informado Cementiris de Barcelona, el día 1 de noviembre los cementerios y sus oficinas estarán abiertos desde las 08.00 horas hasta las 18.00 horas.

Para evitar aglomeraciones y garantizar una visita más íntima y recogida, Cementiris de Barcelona recomienda a la ciudadanía planificar la visita con antelación.

Entre las novedades en los cementerios barceloneses para Todos los Santos de 2025, destacan la puesta en funcionamiento de nuevos espacios ajardinados para la inhumación de cenizas en los cementerios de Poblenou y Sants y de nuevos columbarios para urnas cinerarias en el Cementerio de les Corts.

También habrá un nuevo espacio expositivo permanente de piezas patrimoniales procedentes de algunas sepulturas de los cementerios de la ciudad en la Colección de Carrozas Fúnebres del Cementerio de Montjuïc, que se podrá visitar a partir del 1 de noviembre.

Además, ese día, el espacio situado en el acceso por la Ronda Litoral al Cementerio de Montjuïc, acogerá un altar mexicano en memoria de la soprano y pianista Concepció Badia Millàs (Barcelona, 1897-1975), cincuenta años después de su fallecimiento. La actividad será dinamizada por MEXCAT el día 1 de noviembre a partir de las 11.00 horas.