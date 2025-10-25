El ladrón menos discreto: revienta la puerta de un bar para robar y lo detienen al rato ensangrentado y con cortes

Los Mossos d’Esquadra han detenido a tres hombres por su presunta implicación en un robo con fuerza cometido en un bar de la calle Avenir de Valls, según ha informado el diario El Vallenc. El suceso ocurrió en la madrugada del jueves, alrededor de las 4:30 horas, cuando los agentes recibieron el aviso de que se estaba produciendo un asalto en el establecimiento.

Al llegar al lugar, los policías constataron indicios claros de forzamiento, con los cristales rotos, la puerta de acceso dañada y la caja registradora vaciada. A partir de ahí, iniciaron una búsqueda por los alrededores para localizar a los posibles responsables.

Pocos minutos después, los Mossos hallaron a un primer sospechoso en la plaza de la Torratxa. Presentaba cortes en las manos y la ropa ensangrentada. Más tarde, otros dos hombres fueron interceptados en el parque de Mas Miquel. Según El Vallenc, los tres detenidos, de 25, 26 y 28 años, portaban dinero en billetes y monedas, además de diversas herramientas compatibles con la comisión de robos.

Los tres arrestados, que cuentan con antecedentes policiales, fueron trasladados a comisaría y están a disposición del Juzgado de Valls. Los Mossos d’Esquadra han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar si los detenidos podrían estar relacionados con otros robos cometidos en la zona.