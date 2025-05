Vídeo: un carterista de Barcelona reconoce que trabajar no le sale a cuenta porque gana más robando

La inseguridad en el metro de Barcelona sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la ciudad. La proliferación de hurtos, especialmente por parte de bandas de carteristas, ha convertido el transporte subterráneo en un foco de delincuencia cotidiana. Ante la sensación de impunidad, algunos ciudadanos han comenzado a organizarse en patrullas que identifican y encaran a los ladrones más habituales.

Uno de estos encuentros ha sido grabado y se ha hecho viral en redes sociales. Se trata del colectivo, que tiene un canal de youtube muy viral, "Barcelona a pie de calle". En el vídeo, una de estas patrullas intercepta a un carterista conocido en el metro barcelonés y mantiene con él una breve conversación. El joven, de 27 años y origen extranjero, se identifica como Patrick y confiesa sin tapujos que gana mucho dinero robando a diario en el metro. Cuando los voluntarios le preguntan por qué no opta por un empleo legal, su respuesta es clara: “¿Serías capaz de levantarte a las siete de la mañana y salir a las seis de la tarde por 1.500 euros?", "Es poquito dinero”, dice él.

Patrick deja ver que, además de resultar más rentable, el robo no conlleva consecuencias reales: “Aquí no pasa nada”, afirma en el vídeo. La grabación ha desatado una ola de reacciones en redes, donde muchos usuarios critican la degradación del espacio público y la falta de respuesta institucional ante este tipo de delitos.

Los usuarios en redes sociales se han indignado: "Es increíble que los jueces con esta gentuza hagan el avestruz como si no pasara nada, con el mal que llegan a hacer sin tener necesidad", "@jaumecollboni, @socialistes_cat, @SomComuns, @cupnacional, @Esquerra_ERC a veure quan feu alguna cosa amb aixo. Q alguns molt criticar a la policia, pero d aixo no diuen res" o "El problema que también no es lo que se gana, es lo consecuencias ante la justicia que tiene dedicarse a esto, si por un robo así te pasases 5 años de carcel ya te digo yo que pocos se dedicarían a esto", son algunas de las opiniones.