Los vecinos de Girona votan esta semana cambiar el nombre de una plaza: estas son las razones del cambio

El Ayuntamiento de Girona quiere cambiar el nombre de una de las plazas de la ciudad, llamada actualmente plaza del Poeta Marquina. El nuevo nombre propuesto por el consistorio es Plaza del Carril, "su nombre histórico". Para ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una consulta popular "para que sean las personas las que decidan si quieren tirar a delante esta medida o mantener la denominación actual".

Las votaciones

Desde esta mañana los vecinos ya pueden votar respecto a la medida, y lo podrán hacer hasta el día 24 de octubre, tanto por internet como presencialmente en la Estación Espai Jove. Aunque la votación no será vinculante, el Ayuntamiento tendrá en cuenta la voluntad popular.

Concretamente, hasta 250 propietarios de los pisos y locales de la plaza pueden llamar durante esta semana sobre si cambiar o no el nombre de la plaza, que podría volver al nombre que tenía en 1862, con la llegada del Ferrocarril.

Los motivos del cambio

El Ayuntamiento de Girona, a través del teniente de alcalde de Transición Ecológica y Área Urbana, Sergi Font, quiere promover el cambio aludiendo a la Ley de Memoria Democrática. Según el consistorio, el poeta Eduardo Marquina, nacido en Barcelona en 1879, estaba comprometido con el bando franquista durante la Guerra Civil y la dictadura.

Además, el nombre de la plaza se cambió una vez el Franquismo estaba instaurado en España, por lo que quieren volver al nombre que tenía anteriormente.