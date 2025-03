Vídeo: Gritos de "¡Viva Pedro Sánchez!" entre los inmigrantes violentos de Salt a la llegada de Vox

Salt sigue siendo epicentro de la tensión en Cataluña tras las protestas violentas de los últimos días. Este viernes, miembros de Vox, encabezados por Ignacio Garriga, acudieron al municipio gerundense para ofrecer declaraciones sobre los acontecimientos que han pasado en Salt en los últimos días. Sin embargo, su presencia fue recibida con hostilidad por parte de un grupo de personas, en su mayoría inmigrantes, que los esperaban con insultos y gestos obscenos.

Comunicado de una organización musulmana

Horas antes de la llegada de Vox, una organización musulmana local había difundido un comunicado en el que alertaban de la presencia del partido y calificaban a la formación de "payasos de Vox" y advertían que "no lo hacen para dialogar, sino para sembrar odio y dividirnos. No caigamos en su trampa". En el mismo mensaje, llamaban a no acudir al acto, cerrando el comunicado con un: "Nosotros somos diferentes a ellos. Tenemos al mejor de los mejores: Allah".

Ante este comunicado, el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, respondió a través de su cuenta de X (antes Twitter): "Los islamistas difunden un comunicado a los musulmanes de Salt para que no vengan esta tarde a atacar a 'los payasos de VOX'. Claro que no vamos a dialogar: vamos a defender nuestro derecho como pueblo a ser y permanecer, frente al islamismo que invade nuestra tierra".

Hostilidad y gritos de apoyo a Pedro Sánchez

A pesar de ello, cuando la formación llegó a Salt, había un grupo de gente, en su mayoría inmigrantes, increpando a los miembros de Vox con gestos agresivos, peinetas a las cámaras y gritos de "¡Viva Pedro Sánchez!" en varias ocasiones.

Más tarde, en las declaraciones de Garriga, el líder de Vox expresaba que había llegado a "apoyar a unos vecinos que han visto cómo ardían sus calles, como una turba de extranjeros islamistas asaltaban una comisaría de Mossos d'Esquadra ante el silencio cómplice de la administración catalana".

Además, según Garriga, el diagnóstico de lo que ha estado pasando en Salt es claro: "Una autoridad islámica ha intentado doblegar la ley nacional española y una turba de extranjeros ha decidido dar soporte a un imán delincuente" y su solución es clara "los que delincan serán devueltos a su país de manera inmediata si depende de Vox".