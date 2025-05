Vídeo: una mujer defiende a una carterista en el metro de Barcelona: "5 hombres contra una mujer"

Un nuevo vídeo viral vuelve a poner el foco sobre la inseguridad en el transporte público barcelonés. En las imágenes, grabadas en la estación de metro de Arc de Triomf, se observa a un grupo de hombres intentando retener a una carterista, mientras una mujer los increpa por su comportamiento. La escena ya tiene más de 200.000 visualizaciones en la red social X.

En el vídeo, varios hombres forcejean con una mujer a la que acusan de intentar robar a un pasajero. Entre gritos, una ciudadana interviene: “¿Qué hacen? ¡Cinco tíos contra una mujer!”. Uno de los hombres responde: “Estamos haciendo que no roben, ¿sabes?”. A lo que ella replica indignada: “¡Ustedes no son policías!”. Y vuelve a repetir: “Cinco hombres contra una mujer”, a lo que otro responde: “Es una ladrona, te puede llegar a robar a ti también”. Finalmente, un segundo hombre concluye: “Cuando te roben, ¿vas a pensar lo mismo?”.

La escena, aunque breve, ha generado multitud de reacciones en redes sociales aplaudiendo la intervención de los ciudadanos contra el delito y criticando la actitud de la defensora de la carterista. "Esta chica debería saber que el art. 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habilita a cualquier ciudadano particular a detener a otro cuando esté cometiendo un delito ("in fraganti") o cuando vaya a cometerlo", "A ella le da igual porque no tiene nada para que le roben porque no trabaja". "A los ladrones no se les tiene que defender, se les tiene que retener así sea hombre o mujer, para que no continúen con sus fechorías", son algunas de las opiniones de los usuarios.

El vídeo, además, se hace viral porque recuerda a otro que hace escasos meses también se viralizó, en el que se repetía exactamente la misma escena: una mujer defendía a una carterista de unos hombres que la retenían.

Una ciudad bajo presión

Barcelona se ha convertido en una de las ciudades con mayor número de delitos de España y de Europa, especialmente en lo que respecta a hurtos y robos con violencia. El metro es uno de los principales focos del carterismo organizado, con bandas que actúan a diario aprovechando las aglomeraciones.

Aunque recientemente la atención mediática y política se ha centrado en los casos protagonizados por inmigrantes de origen magrebí —relacionados con hurtos, peleas con machetes y agresiones violentas—, el problema del carterismo en la ciudad es estructural y se remonta a hace décadas. Desde los Juegos Olímpicos de 1992, Barcelona es un punto caliente para los ladrones que actúan impunemente en zonas turísticas, plazas céntricas y en la red de transporte público.