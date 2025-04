Una joven defiende a una carterista en un tren de Barcelona: "¿Qué más da una cartera?"

Un nuevo vídeo grabado en un tren de Cercanías de Barcelona se ha hecho viral tras mostrar una escena insólita: los pasajeros descubren a una carterista, una mujer de avanzada edad, de rasgos que algunos identifican como de etnia gitana o rumana, pero en lugar de enfrentarse a ella directamente, se produce una inesperada defensa por parte de una joven que grita: “La dejas puto en paz y se va para allá y ya está”.

El vídeo, que se ha difundido rápidamente a través de redes sociales, recoge el momento en que varios pasajeros alertan de que la mujer mayor había intentado robar una cartera, algo que, según comentan, es habitual en Barcelona. Sin embargo, la intervención de la joven desata una fuerte discusión a bordo del tren.

"A mí lo único que me importa es que no me toquen"

Los pasajeros, sorprendidos por la actitud de la chica, le increpan: “Pero si es carterista”, a lo que ella responde: “Me da igual”. Alguien le pregunta “¿Cómo que te da igual?”, y la joven, visiblemente alterada, contesta: “¿Qué más da una cartera? A mí lo que me importa es que no me toquen”, en referencia a las agresiones sexuales que muchas mujeres dicen sufrir. La tensión aumenta cuando otro pasajero le advierte: “Cuando te roben a ti…”, y un tercero sentencia: “Parece mentira que aún hay gente que defiende a los ladrones”.

El incidente reabre el debate sobre la seguridad en el transporte público de Barcelona y sobre la percepción de impunidad de ciertos delitos menores.

Barcelona, en el punto de mira por su criminalidad y los problemas de convivencia

La ciudad condal suele ser noticia no solo por su atractivo turístico, sino también por su creciente sensación de inseguridad, a menudo vinculada a la delincuencia multirreincidente y a la presencia de inmigración, especialmente procedente de países musulmanes. Hace apenas unos días, se hicieron virales en la red social X una serie de vídeos en los que una joven mostraba el acoso constante que sufre al caminar sola por las calles de la ciudad.

Los vídeos, con títulos como “Una chica muestra cómo es el día a día de una chica de 20 años en las calles de Barcelona” o “Así es el día a día de una chica por las calles de Barcelona”, captan su recorrido por barrios como el Raval o el entorno del Arco de Triunfo. A lo largo del metraje, se escuchan frases como “Leche, quiero leche, por favor” o “Eres muy guapa”, dirigidas por grupos de hombres, en su mayoría jóvenes y de origen extranjero. “Se te ve que eres un trabolo”, le dice uno; la chica responde visiblemente incómoda: “Qué puto asco” o “Tu puta madre”.

Aunque no toda la ciudad refleja esta realidad, zonas como el Raval concentran una alta densidad de población inmigrante, con una convivencia que en ocasiones se vuelve tensa. El sentimiento de inseguridad crece entre los vecinos, sobre todo entre las mujeres.

Formaciones como Vox y Aliança Catalana han aprovechado este clima para redoblar sus críticas a las políticas migratorias, denunciando una supuesta “invasión” y asegurando que la criminalidad está estrechamente vinculada a la inmigración masiva y a diferencias culturales, especialmente con el islam. Ambos partidos sostienen que el multiculturalismo está fracasando y que las autoridades han abandonado a los vecinos ante un fenómeno que, según ellos, afecta tanto a la seguridad como a la cohesión social.