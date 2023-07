Vídeo: nueva batalla campal entre magrebíes en el barrio de La Florida en L'Hospitalet para controlar el narcotráfico y la delincuencia

Aparte de ser el barrio natal el polémico rapero Morad, La Florida en L’Hospitalet de Llobregat pasa por ser un importante foco delictivo en el área metropolitana de Barcelona. Vecinos explican a LA RAZÓN que los hurtos y los robos están a la orden del día a cualquier hora, sobre todo si las víctimas son mujeres que van solas.

Uno de los principales motivos de esta sensación de inseguridad es una incipìente inmigración ilegal, sobre todo magrebí. Son muy frecuentes las batallas campales entre sus diferentes facciones, para asegurarse el control del tráfico de drogas.

La inseguridad y el incivismo se ha apoderado de las calles de la ciudad. A diario sufren robos, amenazas de muerte y agresiones por parte de grupos de “okupas” ilegales que se ha adueñado del barrio.

Son de origen magrebí en su mayoría y amenazan a la gente. Se pelean, se intentan matar entre ellos. Los vecinos los ven con cuchillos, tirarse botellas de cristal, trapicheos de droga. Compran la droga en el barrio y también la venden.

Lss vecinos seguran que el 80% de las veces la policía no acude cuando les llaman. “Cada día llamamos entre cinco y seis veces a la Guardia Urbana pero la mayoría de ocasiones no vienen. Hemos tenido reuniones con el ayuntamiento, pero siempre nos dicen que la prioridad es atender las incidencias de violencia de género y no tienen medios suficientes. La única solución que nos da el consistorio es que con el paso del tiempo esta gente se integrará”, denuncian. añade Marc.

Otro vecino sufrió un puñetazo tras pedirles que dejaran de pelearse en frente del parque infantil porque su hija tiene miedo a salir por la calle. Se trata de una zona deprimida, especialmente afectada por la pandemia, y se ven muchísimos comercios con las persianas cerradas, y no por vacaciones.

“Estamos atemorizados. A mi madre le intentaron robar el otro día. A una vecina de 76 años la amenazaron con violarla, le robaron el móvil y le intentaron robar el perro. A mi vecino le dejaron un cuchillo como amenaza en el buzón. Otro vecino sufrió un puñetazo tras pedirles que dejaran de pelearse en frente del parque infantil porque su hija tiene miedo a salir por la calle. Todas las comunidades de alrededor hemos sufrido desperfectos en la puerta del portal incluso dentro de las comunidades ya que orinan dentro. Y cuando llamamos a la policía, les decimos algo o nos amenazan o nos dirán botellas de cristal a la fachada de nuestra casa”, denuncian a diversos medios.