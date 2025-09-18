Vídeo: la nueva campaña del independentismo radical para grabar y denunciar a los comercios que atiendan en castellano

“¿Has ido a una tienda o llamado a un servicio y te han negado la atención en catalán, te han dicho que "no te entienden" o, directamente, te han faltado al respecto?”

“En una situación de discriminación lingüística, es clave tener pruebas. Grabarlo es legal y puede ser decisivo”.

Se trata de la nueva però enèsima campaña del independentismo radical, a través de Plataforma per la Llengua, para denunciar si la atención en los comercios es en castellano.

La entidad ultraindependentista recibió del gobierno catalán un total de 694.690,98 euros en ayudas a fondo perdido; en 2022, 648.100,11 euros y en 2023 la cantidad ascendió a 817.646,40 euros.

La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona, han subvencionado a Plataforma per la Llengua en los últimos años. Dos de sus últimes acciones contra el uso del castellano en Cataluña fueron señalar al restaurante barcelonés ‘Barraca’ y apoyar la campaña de acoso lingüístico contra la heladería barcelonesa ‘Dellaostia’, acusada de no atender en espanyol.

La entidad independentista consiguó, entre 2018 y 2020, una ayuda de dos millones de euros por parte de la Generalitat por su labor dedicada casi en exclusiva a favorecer el catalán y perseguir al castellano

En 2018, el departamento de Cultura les dio 620.000 euros. En 2019 volvió a subvencionar esta entidad con la misma cantidad. En 2020, y en plena crisis económica derivada por la pandemia de la covid-19, decidieron aumentar la subvención hasta los 760.000 euros. En total 2 millones de euros.

Además, según denunció en 2020 el grupo de Cs en la Diputación de Barcelona, esta también dio dinero a Plataforma per la Llengua. Un total de 13.000 euros de las arcas de la Diputación fueron a parar a la “ONG del catalán”.