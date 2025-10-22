Vox denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona mantiene esteladas en Colón desde el 11 de septiembre

Casi un mes y medio después de la Diada, el Monumento de Colón en Barcelona sigue con esteladas. Tras solicitar su retirada de manera formal el pasado 19 de septiembre, el grupo municipal de Vox denuncia la "pasividad" de Jaume Collboni ante lo que considera "una utilización partidista del espacio público que vulnera la neutralidad institucional".

El líder de Vox en Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido, asegura que es "intolerable que el Ayuntamiento mantenga símbolos separatistas en un monumento que es patrimonio de todos los barceloneses", y añade que "desde VOX exigimos el cumplimiento estricto de la ley y la inmediata retirada de cualquier símbolo ideológico de los espacios públicos”.

A través de un vídeo en las redes sociales, Vox recuerda que presentó un escrito formal al Ayuntamiento el pasado 19 de septiembre solicitando la retirada de las banderas independentistas colocadas en el monumento, sin que hasta la fecha se haya actuado al respecto. "La inacción del gobierno municipal demuestra una clara connivencia con el separatismo", añade De Oro, que critica también que "Collboni debería garantizar la neutralidad de las instituciones en lugar de mirar hacia otro lado ante la propaganda separatista que contamina nuestros monumentos".