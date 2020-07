Resuelven una sospecha de falsificación de dos mil años de antiguedad

Nótese que no usamos el termino cristal en ningún momento, a pesar de que el vidrio reciba este nombre de manera popular. Esto es debido a que un cristal debe formar una red con las moléculas que lo componen, lo que le da unas propiedades únicas a nivel químico y físico. El vidrio no tiene esta organización y forma un sólido amorfo, por lo que no entra en la categoría de los cristales.