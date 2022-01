Matemáticas para aplacar la preocupante contaminación de nuestros ríos

El nuevo modelo matemático tiene en cuenta más factores que los modelos anteriores, y los investigadores apuntan que futuros modelos podrían incorporar aún más. Pero no se trata de seguir añadiendo variables sin parar. Un buen modelo matemático no es el que más factores incorpora, sino el que hace las predicciones más fiables. Si se tienen en cuenta demasiadas variables, las predicciones podrían valer solo para un río particular en unas circunstancias concretas. Este fenómeno se conoce como sobreajuste, o overfitting. El mejor modelo deberá evitarlo, y tendrá que seleccionar solo los factores más relevantes para hacer que las predicciones sean generalizables a la mayoría de los ríos.