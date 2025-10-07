Actualidad
Las aplicaciones de la física cuántica han ganado el Nobel de Física
John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganan el Premio Nobel de Física de 2025
La Academia Real Sueva ha anunciado hace unos instantes el Premio Nobel de Física de 2025. Concretamente, ha sido entregado a los profesores John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por "el descubrimiento del efecto túnel y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico", ambos a escala macroscópica.
