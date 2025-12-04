Científicos de Oxford descubren la estructura giratoria más grande del Universo

Hasta hace poco, la superestructura más grande del Universo era conocida como Quipu, el mayor gigante del cosmos con sus 1.300 millones de años-luz. Se conocían otras estructuras notables que alcanzaban longitudes de cientos de millones de años-luz, pero Quipu superó ampliamente esos tamaños, marcando un nuevo umbral en la escala cósmica observable.

Pero ahora se ha descubierto un nuevo gigante cósmico. Si bien es cierto que la nueva estructura no compite por longitud con Quipu, sí lo hace con otra característica que lo hace único: es la primera estructura con giro colectivo confirmado. Es un reconocimiento diferente: no de tamaño absoluto, sino de dinámica interna a escala de filamento.

Los responsables del avance, publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomy Socienty, han identificado lo que podría ser la estructura giratoria más grande jamás detectada en el universo: un filamento de al menos 14 galaxias que rota como un gigantesco tiovivo cósmico con un tamaño de 5,5 millones de años luz. Este hallazgo abre nuevas preguntas sobre cómo se organizan la materia y el momento angular en el universo a escalas inimaginables.

Los autores, liderados por Lyla Jung, describen una estructura de galaxias alineadas a lo largo de millones de años luz, girando alrededor de su eje común, algo nunca observado hasta ahora. El descubrimiento sugiere que el “tejido” del universo no solo distribuye galaxias en filamentos, sino que esos filamentos mismos pueden tener dinámica interna, con giro colectivo.

Los astrónomos usaron datos recientes de relevancia en radioastronomía y mapeo cosmológico para identificar un filamento que conecta varias galaxias en una formación alargada, con medidas de velocidades que indican un giro coherente. Según los cálculos del equipo de Jung, la estructura en su conjunto gira a una velocidad considerable, lo que implica que la materia en ese filamento (galaxias, gas, materia oscura) comparte un momento angular común, como si todas dan vueltas alrededor de un mismo eje.

Las 14 galaxias no están simplemente alineadas; comparten una rotación colectiva. Eso rompe con la visión clásica de los filamentos como meras “autopistas” estáticas de materia, sugiriendo que pueden tener dinámica interna.

A eso hay que sumarle que hasta ahora, los astrónomos pensaban que las grandes estructuras del universo (supercúmulos, filamentos, paredes galácticas) eran básicamente estáticas o en evolución lenta. Este hallazgo añade una propiedad inédita: rotación coherente a gran escala.

Este descubrimiento demuestra que las “superestructuras” del universo no son solo agrupaciones de galaxias pasivas: pueden tener movimiento, rotación, dinámica compleja, algo que reabre muchas preguntas. ¿Es la única en su tipo? ¿Tiene algo que ver la materia oscura en este giro? ¿Implica esto que ciertas predicciones cosmológicas deben revisarse?

“Lo que hace excepcional a esta estructura no es solo su tamaño, sino la combinación de alineación de giro y movimiento de rotación – concluye Jung -. Se puede comparar con la atracción de tazas de té de un parque temático. Cada galaxia es como una taza de té giratoria, pero toda la plataforma, el filamento cósmico, también gira. Este movimiento dual nos brinda una perspectiva excepcional de cómo las galaxias obtienen su rotación de las estructuras más grandes que las conforman”.