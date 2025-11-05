Desentierran un secreto de 6 millones de años en la Antártida

El hielo no solo congela los ríos, mares, los bosques y a los seres vivos: también es capaz de congelar el tiempo, de capturar un segundo y preservarlo durante una eternidad. O al menos 6 millones de años.

Hasta ahora, los núcleos de hielo más antiguos recuperados directamente tenían unos 3 millones de años. Ese era el máximo conocido, pero ahora una expedición ha logrado capturar una “cápsula del tiempo helada” que duplica esa cifra. El hecho de que el hielo, y el aire atrapado en sus burbujas, puedan fecharse directamente (mediante isótopos de argón en este caso) significa que no es meramente inferido, sino comprobado.

Y ese doble beneficio (hielo + aire antiguo) entrega información sobre temperatura, composición atmosférica y, potencialmente, niveles de gases de efecto invernadero, en una época del planeta muy diferente a la actual.

Los responsables del hallazgo, un equipo del Center for Oldest Ice Exploration (COLDEX), una colaboración de quince instituciones de EE.UU. con sede en la Oregon State University. La zona elegida para la excavación fue Allan Hills, en la Antártida Oriental. Allí, la combinación de vientos intensos que remueven la nieve fresca, el régimen de hielo casi detenido y una topografía que hace aflorar capas antiguas, crea la rara posibilidad de hielo muy viejo, relativamente cerca de la superficie (a 100-200 metros de profundidad en este caso).

Los científicos, liderados por Sarah Shackleton, perforaron y analizaron muestras, midiendo el isótopo de argón para fechar el aire atrapado y los isótopos del oxígeno en el hielo para estimar temperaturas antiguas.

El estudio, publicado en PNAS, confirmó que el hielo contiene muestras de aire que tienen 6 millones de años, literalmente el aire más antiguo que se haya medido directamente. El análisis de oxígeno detectó que la región experimentó un enfriamiento gradual de aproximadamente 12 °C durante ese lapso.

Aunque los datos no son aún continuos (no hay una capa ininterrumpida de hielo de 6 millones de años) estas “instantáneas climáticas” permiten construir una biblioteca del clima antiguo, del doble de antigüedad que la anterior.

Porque la Tierra actual está experimentando un cambio climático impulsado por la actividad humana. Pero entender qué pasó cuando el planeta era naturalmente más cálido, sin intervención humana, ayuda a calibrar los modelos que usamos hoy. Este hallazgo ofrece un punto de comparación para lo que podría ser el “nuevo nivel normal” si las temperaturas suben.

El descubrimiento también desafía nuestra percepción de que la Antártida siempre ha sido tan fría como la vemos hoy: esta zona hace millones de años quizá fue más templada. Esto tiene implicaciones directas para estimar el volumen de hielo perdido, el nivel del mar y las dinámicas climáticas antiguas.

“Los núcleos de hielo son como máquinas del tiempo que permiten a los científicos ver cómo era nuestro planeta en el pasado – señala Shackleton en un comunicado -. Este descubrimiento ha superado nuestras expectativas iniciales; esperábamos hielo de hasta 3 millones de años y hemos encontrado el doble”.

Es importante subrayar que este estudio no entrega todavía un registro continuo de seis millones de años; los fragmentos hallados son “fotogramas” del clima en un momento preciso. La perforación profunda en el interior del manto de hielo para obtener un registro completo sigue siendo un desafío enorme. El equipo ya planea futuras expediciones (entre 2026 y 2031) para recolectar más muestras en Allan Hills y otros sitios.

¿Qué podemos aprender de todo esto? Que la Antártida puede congelar el pasado, una información vital para la paleoclimatología. Que el pasado de esta región del planeta ha sido mucho más cálido, y aun así la Antártida llegó a su estado actual helado y que los modelos de cambio climático pueden validarse mediante estos datos antiguos y mejorar nuestras predicciones.

Este hielo de 6 millones de años no es solo un récord; es un testigo silencioso de un mundo diferente, más cálido y menos helado. Nos recuerda que la Tierra ha cambiado mucho… y que nosotros estamos hoy empujando el sistema hacia otro estado. Si logramos extraer más muestras y construir un archivo climático más viejo y continuo, podremos entender mejor cómo responde el planeta a los cambios extremos, y desde esa base actuar con más precisión frente al futuro.