Encuentran indicios de playas vacacionales en Marte

Durante mucho tiempo nos han dicho que el agua es algo casi único de nuestro planeta, pero es falso. El mensaje ha calado tanto que nos sorprendemos cuando un titular habla de agua en Marte o en la Luna. No podemos negar que el agua en estado líquido y formando mares como los nuestros en la superficie sí es algo más extraño, pero si simplemente hablamos de “agua” podemos encontrarla en el cosmos allí donde miremos (o casi). A fin de cuentas, el agua está formada por el primer y tercer elementos más comunes del universo (hidrógeno y oxígeno respectivamente). Ahora bien… la noticia que se acaba de publicar en Proceedings of the National Academy of Sciences va varios pasos más allá. No nos habla solo de un Marte húmedo. Nos relata un pasado de playas marcianas vacacionales, con arena, luz, temperaturas moderadas, viento y olas.

El estudio ha sido realizado por expertos de varias universidades, entre las que se encuentran la Universidad de California y la Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Guangzhou (Cantón), en China. Para llegar a las conclusiones que te han hecho leer este artículo, los investigadores analizaron los datos recogidos por el rover chino Zhurong desde marzo de 2021 hasta marzo de 2022. Según Benjamin Cardenas, uno de los coautores del estudio, esta nueva investigación ofrece la evidencia más clara hasta la fecha de que el planeta alguna vez albergó un gran cuerpo de agua y un entorno más habitable para la vida. Pero… ¿cómo podemos estar seguros?

Hace mucho, mucho tiempo

Una de las primeras pruebas que nos hicieron imaginar océanos en Marte vino de la sonda Viking, que en 1970 mostró lo que parecía una línea de costa recorriendo buena parte del hemisferio Norte. Sin embargo, la línea tenía una altitud demasiado irregular, subiendo y bajando más de lo que esperaríamos en una costa, que debería estar mucho más nivelada. La duda era razonable y a ella se sumaban otras cuestiones abiertas como “¿Adónde había ido a parar toda esa agua?”. Durante estos años hemos encontrado pruebas sólidas de que Marte albergó masas superficiales de agua líquida, pero esta investigación proporciona un respaldo sólido a aquella hipótesis intuida a partir de las imágenes de la Viking en 1970.

En palabras de Hai Liu, uno de los coautores del artículo: "El sur de Utopía Planitia, donde Zhurong aterrizó el 15 de mayo de 2021, es una de las cuencas de impacto más grandes de Marte y se ha teorizado durante mucho tiempo que pudo haber contenido un océano antiguo”. De hecho, Zhurong estaba equipado para tal misión, concretamente con un radar de penetración terrestre capaz de explorar hasta 80 metros de profundidad bajo la superficie. Así es como obtuvieron la pista clave: el radar devolvió la imagen de gruesas capas de material geológico con una inclinación muy familiar. El ángulo que formaban las capas era de unos 15º, casi idéntica a la inclinación de los depósitos que deja el oleaje en las playas terrestres. ¿Podrían estar ante verdaderos depósitos de anteplaya?

Por descarte

"Las estructuras no parecen dunas de arena. No parecen un cráter de impacto. No parecen flujos de lava. Ahí fue cuando empezamos a pensar en océanos", dijo Michael Manga, otro de los coautores del artículo. "La orientación de estas características es paralela a lo que habría sido la antigua línea de costa. Tienen tanto la orientación como la inclinación correctas para respaldar la idea de que hubo un océano durante un largo período que acumuló la arena en la playa." Eso nos devuelve a la pregunta de 1970, porque sabemos que al perder buena casi toda su atmósfera y enfriarse, una gran parte del agua de sus océanos se perdió en el espacio y, otra, quedó oculta bajo tierra, pero… ¿y la poca nivelación de la costa?

Michael Manga, uno de los investigadores de este estudio ya se había enfrentado a esa cuestión en 2007 y 2017 con un modelo computacional de aquel antiguo Marte y descubrió algo sorprendente. Hace unos 4.000 millones de años, cuando se formó el altiplano de Tharsis, su actividad volcánica alteró la rotación del planeta, haciendo que la línea de costa nivelada pareciera irregular. "Debido a que el eje de rotación de Marte ha cambiado, la forma del planeta ha cambiado. Y lo que solía ser plano ya no lo es", dijo Manga. Con esto en mente, la conclusión toma incluso más fuerza. En palabras de Benjamin Cardenas: "Estamos encontrando lugares en Marte que solían parecerse a playas y deltas fluviales antiguos. Hemos hallado evidencia de viento, olas y abundante arena, una auténtica playa al estilo vacacional."

QUE NO TE LA CUELEN:

Aunque los propios investigadores identifiquen la playa como “vacacional”, el adjetivo no aporta demasiado a las conclusiones de la investigación. ¿Qué hace vacacional a una playa? Hay playas de todos los tipos y su éxito vacacional parece depender menos de la geología que de la mercadotecnia y otros factores culturales. Sea como fuera, lo que nos importa realmente es que, si la zona estudiada es, realmente, la línea de costa de una playa, podríamos estar ante un lugar privilegiado para buscar restos vida primitiva. La interfase entre el aire y el agua, en especial en estas zonas someras, sumado al oleaje moderado, podrían ser características muy propicias para la formación de la vida o, al menos, su prosperidad.

