Así es el voraz insecto que plaga los bosques de Europa pero evita España

El escarabajo de ocho dientes (Ips typographus), un diminuto coleóptero de apenas 4 a 5,5 milímetros, se ha convertido en la pesadilla de los bosques centroeuropeos tras haber destruido aproximadamente el 8% de la masa forestal europea en los últimos 150 años. Este insecto, presente en 22 Estados miembros de la UE, perfora la corteza de los abetos, excava galerías y atrae mediante feromonas a hembras que pueden producir hasta 80 larvas por puesta, interrumpiendo el flujo de savia y matando los árboles en un proceso que se repite hasta tres veces anuales.

La barrera natural española

Mientras países como Alemania, Austria, Polonia y la República Checa enfrentan graves crisis forestales por esta plaga, España permanece inexplicablemente a salvo. La razón fundamental reside en que el alimento preferido del escarabajo, el abeto rojo, prácticamente no existe en territorio español más allá de algunas plantaciones ornamentales o repoblaciones muy localizadas.

Los bosques españoles, compuestos principalmente por pinos mediterráneos (Pinus pinea, Pinus pinaster, Pinus halepensis), encinares y alcornocales, no resultan apetecibles para esta especie. Aunque el abeto blanco (Abies alba) crece naturalmente en los Pirineos, hasta la fecha no se han documentado ataques relevantes, manteniendo a España como una isla libre de esta plaga que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) considera de cuarentena y que se propaga principalmente a través de madera de coníferas infectadas.