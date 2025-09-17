Estas gotas para los ojos reemplazarán las gafas

Con la edad, todos desarrollamos presbicia (dificultad para enfocar objetos y textos cercanos) y, a menudo, es necesario recurrir a gafas para leer. En España más del 80% de la población mayor de 45 años tiene presbicia y una vez llegados a los 65, el porcentaje aumenta al 98%. Sin embargo, la solución podría ser tan sencilla como usar gotas oftálmicas especiales dos o tres veces al día.

Un estudio retrospectivo de 766 pacientes, presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractivos (ESCRS), reveló que la mayoría podía leer dos, tres o más líneas adicionales en la tabla optométrica utilizada para evaluar la agudeza visual cercana (la tabla de Jaeger) tras usar gotas oftálmicas especialmente formuladas. Esta mejora se mantuvo hasta dos años.

"Realizamos esta investigación debido a la importante necesidad médica insatisfecha en el manejo de la presbicia - explica Giovanna Benozzi, directora del Centro de Investigación Avanzada en Presbicia de Buenos Aires, Argentina y líder del estudio -. Las soluciones actuales, como las gafas de lectura o las intervenciones quirúrgicas, presentan limitaciones, como la incomodidad, el malestar social y los posibles riesgos o complicaciones. Existe un grupo de pacientes con presbicia que tienen opciones limitadas aparte de las gafas y que no son candidatos a cirugía; estos son nuestro principal interés. Buscamos aportar evidencia clínica sólida que respalde una solución farmacológica innovadora para ofrecer a los pacientes una alternativa no invasiva, cómoda y eficaz".

El colirio contiene una combinación de dos principios activos: pilocarpina, un fármaco que contrae las pupilas y el músculo ciliar, que controla la acomodación ocular para ver objetos a diferentes distancias, y diclofenaco, un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que reduce la inflamación y las molestias que suele causar la pilocarpina.

A los pacientes se les administró el colirio dos veces al día, generalmente al despertar y de nuevo aproximadamente seis horas después, con una tercera dosis opcional si los síntomas reaparecían o se necesitaba mayor comodidad visual. El grupo de pacientes (373 mujeres y 393 hombres, con una edad promedio de 55 años) se dividió en tres grupos para recibir una de las tres formulaciones del colirio.

Los autores evaluaron la mejora en la capacidad de los pacientes para leer la tabla de Jaeger sin gafas (agudeza visual cercana sin corrección) una hora después de la primera administración de las gotas y realizaron un seguimiento de los pacientes durante dos años.

“Nuestro resultado más significativo mostró mejoras rápidas y sostenidas en la visión de cerca con las tres concentraciones. Una hora después de administrar las primeras gotas, los pacientes experimentaron una mejora promedio de 3,45 líneas de Jaeger. El tratamiento también mejoró el enfoque a todas las distancias”, añade Benozzi

Sorprendentemente, el 99 % de los 148 pacientes del grupo de pilocarpina al 1 % alcanzaron una visión de cerca óptima y pudieron leer dos o más líneas adicionales. Aproximadamente el 83 % de los pacientes mantuvieron una buena visión de cerca funcional a los 12 meses. Cabe destacar que no se observaron efectos adversos significativos como aumento de la presión intraocular o desprendimiento de retina.

La mejoría en la visión de los pacientes se mantuvo hasta dos años, con una duración media de 434 días. Los efectos secundarios adversos fueron leves, siendo los más comunes, irritación al aplicar las gotas (3,7%) y cefalea (3,8%). Ningún paciente interrumpió el tratamiento.

“Casi todos los pacientes experimentaron mejoras positivas en la agudeza visual cercana, aunque la magnitud de la mejora dependió del estado de su visión antes del tratamiento al inicio - concluye Benozzi -. Nuestro estudio reveló que las concentraciones óptimas de pilocarpina podían individualizarse según la gravedad inicial de la presbicia, evaluada mediante las puntuaciones iniciales de Jaeger. Los pacientes con presbicia menos grave respondieron mejor a concentraciones del 1%, mientras que aquellos con presbicia más avanzada requirieron concentraciones más altas del 2% o 3% para lograr una mejora visual significativa".