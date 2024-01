La misión Peregrine 1 en peligro

El lanzamiento se ha hecho con todos los titulares de hoy y por un motivo lógico. La Misión Peregrine 1, que despegó en un nuevo cohete Vulcan a las 08:18 hora peninsular, tenía como objetivo convertirse en la primera nave espacial estadounidense en aterrizar en la superficie de la luna desde el Apolo 17 en 1972. Pero ahora podría estar en peligro.

La NASA contrató a la empresa Astrobotic por poco más de 100 millones de euros para llevar cinco instrumentos científicos a la Luna, lo que constituye una fracción del coste de lanzar su propia misión. El módulo de aterrizaje de 1,2 toneladas fue lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida, en un cohete Vulcan.

De acuerdo con un comunicado de Astrobotic, Peregrine se separó "con éxito" del cohete, pero que desde entonces se ha producido una "anomalía" que le impide "alcanzar una orientación estable hacia el Sol".

An Update on Peregrine Mission One: pic.twitter.com/Q20dGVOMml