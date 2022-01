Estas son las palabras de la “Generación Z” que todo “Boomer” debería conocer

A diferencia de lo que se suele pensar, los más jóvenes ya no son los millennials (nacidos ente los años 1981 y 1993). Los que hoy dominan el lenguaje juvenil son la llamada Generación Z, que son los nacidos entre los años 1994 y 2010. Es decir, los que ahora tienen entre 12 y 28 años.

Esta generación se ha visto más afectada que ninguna otra por la influencia de Internet. Son los nativos digitales por excelencia. Por lo que es lógico que su argot también se haya visto afectado por las redes sociales, las nuevas tecnologías y por un contacto mucho más estrecho con personas de otros lugares del mundo. Así, han desarrollado un vocabulario muy particular, que a veces puede ser difícil de entender para el resto de personas. Sobre todo cuando se incluyen los anglicismos y las abreviaturas típicas de los servicios de mensajería instantánea.

La Generación Z ha sido muy influenciada por las redes sociales e Internet | Fuente: Ayuntamiento de Bilbao/ Europa Press FOTO: AYUNTAMIENTO DE BILBAO AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Por este motivo, el periódico LA RAZÓN ha preparado un pequeño glosario con las expresiones más usadas por la Generación Z:

Crush

La ‘Generación Z’ llama crush a un amor platónico que nunca termina de materializarse. Un crush puede ser una persona conocida de nuestro ambiente, pero también puede ser una estrella de cine o un músico.

Stalkear

Ya no se cotillea, ahora se stalkea. Es una expresión que viene de la palabra inglesa “stalker”, que significa “acosador”. Por eso, cuando curioseamos en las redes sociales de una persona que nos interesa, lo que estamos haciendo es “stalkear”.

Cool

Algo cool es algo “que está de moda”. Pero -por algún motivo- ahora es mucho más “molón” decirlo en inglés.

Hype

El concepto Hype es mucho más complejo de lo que podríamos pensar en un primer momento. Básicamente significa “emocionarse exageradamente por algo”. Y se usa, sobre todo, en el mundo de los videojuegos, el cine y las series. Por ejemplo, si decimos que “nos estamos hypeando con una serie”, estamos expresando que estamos emocionados con ella.

Pero cuidado, algunas veces también podemos escuchar algo como “Ubisoft nos está hypeando”. Que en este contexto significa que la compañía de videojuegos está creando unas expectativas demasiado altas sobre un juego... y que es posible que nos llevemos una decepción.

Una chica se hace un selfie | Fuente: WIKO FOTO: WIKO

Random

Al igual que otras palabras del “vocabulario Z”, Random proviene del inglés y su significado viene a ser el mismo, es decir, “aleatorio”. Por ejemplo, ya no se dice que has hablado con una persona cualquiera, ahora se dice que has hablado con una persona random.

Too much

Para bien o para mal, los anglicismos se han hecho muy populares entre los más jóvenes... quizás “too much” (demasiado).

De locos

No necesita mucha explicación. “De locos” viene a decirnos que algo es increíble o que es maravilloso.

Mamadísimo

Hace referencia a que alguien es muy musculoso o muy fuerte. Aunque también puede utilizarse para decir que algo “mola mazo”.

Cringe

Esta expresión ya empezaron a utilizarla los millennials. Se refiere a algo que da grima, que es incómodo de presenciar... eso que te genera tanto rechazo que se te erizan los pelillos de la nuca al verlo.

Las redes sociales son, cada vez más, las únicas vías de comunicación de los más jóvenes | Fuente: UNSPLASH/CC/SOUVIK BANERJEE FOTO: UNSPLASH/CC/SOUVIK BANERJEE UNSPLASH/CC/SOUVIK BANERJEE

Salseo

La RAE define salsear como “entremeterse, meterse en todo”. Cuando en un grupo de personas hay salseo es que hay cotilleos, discusiones y flirteos. Esta expresión es muy utilizada en Youtube. De hecho, en esta plataforma hay canales dedicados exclusivamente al salseo, es decir, a comentar la vida y los conflictos que surgen entre los youtubers.

Shippeo

Este vocablo es -definitivamente- uno de los más extraños del “vocabulario Z”. Procede de la palabra inglesa “relationship” y se usa para referirse a la aspiración de que dos personas se emparejen.

Beef

Un beef es otro anglicismo que significa “pelea”. Si ha habido un beef entre Antonio y Daniela, por ejemplo, significa que han tenido una bronca o una discusión. En un primer momento, el término se refería a las rivalidades entre artistas, en el que uno difama o trata de humillar a otro; pero cada vez es más común encontrarlo en cualquier otro contexto.

Fantasía

La “Generación Z” suele utilizar la palabra fantasía para referirse a aquello que le encanta o que es perfecto. Un coche ya no mola, ahora es una fantasía total.

Interjecciones para dar tu aprobación

En los servicios de mensajería instantánea y en los chats, se han hecho muy populares algunas expresiones que sirven para dar tu aprobación a un comentario, a un chiste o a una opinión. Es algo así como un sustitutivo contemporáneo de “Olé”.

Dos jóvenes con su teléfono móvil | Fuente: Carlos Castro / Europa Press FOTO: Carlos Castro Europa Press

Por ejemplo, en estas conversaciones es muy común leer cosas como “yass” o “Lol”. El primero se utiliza para decir sí, pero en plan exagerado. Y el segundo es el acrónimo de “Laughing Out Loud” y viene a decir algo así como “me río mucho”.

También es frecuente que nos encontremos otras expresiones como “+1″ o “RT” después de algún comentario. Con esto, nos están diciendo que están de acuerdo con el comentario. Y que por eso le da un “me gusta” o un “retweet”. También es bastante común que nos encontremos la letra “F”. Cuando una persona la escribe, significa que está “presentando sus respetos o su reconocimiento” a un tercero ante una situación dramática, desafortunada o incluso hilarante y ridícula.