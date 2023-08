¿Por qué las mariposas son tan coloridas?

Cuando imaginamos una pradera, en nuestra mente comienzan a dibujarse las briznas de hierba que se mecen al viento y los preciosos pétalos de las flores. Allí, las abejas zumban mientras se mueven de flor en flor, y las mariposas revolotean en una danza aparentemente caótica. Cuando se posa en una flor y, si nos acercamos con el cuidado suficiente para no asustarla, podremos observar los maravillosos patrones de color que tienen en sus delicadas alas. Estas pequeñas obras de arte de la naturaleza parecen pintadas por algún artista, pero son obra de una fuerte presión natural que afecta a la supervivencia de la mariposa.

La magia de los genes

En el árbol de la vida, las mariposas están incluidas en el orden de los lepidópteros, junto con las polillas, esfinges y otros insectos mayoritariamente nocturnos. En la actualidad se han descrito más de 120 familias y unas 180000 especies de lepidópteros, muchos de los cuales llenan de color los ecosistemas. Los colores son el resultado tanto de pigmentos como de procesos ópticos que reflejan la luz de forma especial.

Estos procesos están escritos en el genoma de la mariposa, es decir, en el conjunto de genes que indican todos y cada uno de los procesos metabólicos que llevará a cabo su cuerpo. Estas “instrucciones” también indican la posición de las pequeñas escamas en las alas, y permiten al organismo darle su forma y patrones finales. Concretamente, uno de los principales genes encargados de orquestar esta sinfonía de color se denomina WntA. Al eliminar este gen en varias especies de mariposa, los investigadores notaron varias modificaciones en los patrones de sus alas.

Desde un punto de vista evolutivo, la estrategia de supervivencia de las mariposas nos puede parecer un poco extraña. Los vistosos colores y patrones, paradójicamente, las hacen blancos perfectos para sus depredadores, como pájaros, pequeños mamíferos como los murciélagos, y otros insectos. Sin embargo, las mariposas no están exentas de defensas, como el aposematismo, el camuflaje, o el mimetismo. Estas propiedades dependen de sus alas y en ocasiones explican el porqué de los colores.

Aposematismo, mimetismo y camuflaje

Siempre se dice que no hay que juzgar un libro por su portada, pero en el reino animal esta frase no es muy acertada. Llamamos aposematismo cuando una especie desarrolla colores muy vistosos, generalmente es porque no le importa ser descubierta, ya que es tóxica o venenosa. En estos casos, el color sirve como un aviso de que puede causar daños o la muerte al depredador que trate de comérsela. Normalmente, este peligro se relaciona con colores rojos, amarillos o naranjas, y muchas mariposas muestran estos colores en sus alas para avisar que no son un aperitivo agradable.

Respecto al mimetismo y al camuflaje, es común confundirlos, pero tienen ciertos matices que los hacen distintos. En el mundo animal, se llama mimetismo cuando una especie se parece a un objeto o a otra especie. Este mimetismo puede ser de tipo batesiano o mülleriano, dependiendo de la razón por la que se parecen las especies. Un ejemplo clásico de mimetismo batesiano es la serpiente falsa coral. Esta serpiente imita a la serpiente coral para parecer venenosa, cuando ella no lo es. Así, evita a los depredadores que se sienten intimidados por sus colores. En mariposas, encontramos ejemplos parecidos, aunque en este caso no sean venenosas, si no de un sabor desagradable.

En cambio, el mimetismo mülleriano es un poco distinto, en este caso, especies de mariposas diferentes y todas con mal sabor, acabarán pareciéndose entre ellas. Se trata de una forma de “educar” a los depredadores, ya que con que prueben una de estas mariposas y se den cuenta de que no es comestible, no atacarán al resto de mariposas parecidas. Así se aumenta la supervivencia de las dos (o más) especies con patrones similares.

Finalmente, muchos lepidópteros son capaces de camuflarse con su entorno, es decir, tienen patrones que les permiten confundirse con el espacio que ocupan. Esto les garantiza tener más oportunidades para encontrar una pareja y reproducirse, llevando así sus genes, y con ello, sus patrones a las siguientes generaciones.

La fase adulta de las mariposas es, generalmente la más corta de su vida. Muchas de las especies revolotearán únicamente unas pocas semanas hasta dar paso a las siguientes generaciones. Aunque, debido al cambio climático, los ejemplares de algunas especies han disminuido hasta en un 75%, un dato cada vez más preocupante y que puede tener consecuencias catastróficas para los ecosistemas que conocemos.

QUE NO TE LA CUELEN:

Aunque los colores son importantes para el camuflaje y el mimetismo, su utilidad no acaba ahí. Se ha observado que ciertas especies, como la mariposa monarca, tienen más posibilidades de sobrevivir a las migraciones cuando sus manchas blancas son más grandes. Es posible que esto se deba a una ventaja aerodinámica, aunque se necesitan más pruebas para confirmarlo.