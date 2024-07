La última profecía de Baba Vanga que avisa a los arqueólogos: el descubrimiento de "un tesoro"

Hace más de 40 años, tuvo lugar en Bulgaria una de las expediciones más misteriosas. Ludmila Jivkova, hija del líder búlgaro Todor Jivkov, autorizó personalmente, mientras era ministra de Cultura, una expedición arqueológica ultrasecreta destinada a encontrar un lugar enigmático escondido en las montañas de Strandzha. Se dice que este lugar alberga un tesoro incalculable vinculado a una antigua civilización. Se rumorea que esta expedición fue guiada por las profecías de Baba Vanga.

El cazador de tesoros

En enero de 1981, un hombre se presenta ante Baba Vanga en la ciudad búlgara de Rupité con un mapa muy antiguo. Según este hombre, el mapa señala la ubicación de un tesoro. Al no poder descifrar el documento, el buscador de tesoros se dirige a la médium con la esperanza de obtener ayuda. Aunque Baba Vanga no apreciaba este tipo de personas codiciosas, decide recibirlo porque parece venir de muy lejos. Después de examinar el mapa, Vanga afirma que es falso y que no lleva a ningún tesoro. El hombre está muy decepcionado. Antes de irse, Vanga le sugiere que vaya a relajarse cerca de las fuentes termales y que deje sus pertenencias con ella (hay fuentes termales muy conocidas en Rupité, justo al lado de la casa de Baba Vanga).

Mientras tanto, Vanga le pide a Krassimira que copie el mapa. Al final del día, una vez que el hombre se ha ido, Vanga vuelve a hablar de esta visita con su sobrina y le habría revelado que "Nadie puede leer este mapa", que no contenía un tesoro sino una escritura muy antigua desconocida que contenía conocimientos ancestrales olvidados por la humanidad. Entonces habría compartido el siguiente relato:

"Hace mucho tiempo, personas que venían de Egipto por mar llegaron a tierras que hoy forman parte de Bulgaria. Excavaron profundamente para enterrar y ocultar un sarcófago que contenía un conocimiento ancestral escrito en un idioma desconocido. En este sarcófago está inscrita la historia datada 2000 años antes de nuestra era y 2000 años después de nuestra era. Después de eso, todos los miembros de esta expedición fueron asesinados para preservar el secreto sellado por la eternidad. Mucha sangre fue derramada."

Poco después, sumida en un estado de trance familiar para ella, Vanga habría descrito un lugar perdido en las montañas de Strandzha. Daba la impresión de que estaba allí:

"Cerca de Malko Tarnovo hay una pequeña montaña, muy cerca de la frontera con Turquía. Un sendero serpenteante conduce a un claro invadido por una vegetación salvaje. Debajo de este claro, se encuentra una roca imponente, que mide aproximadamente 4 metros de ancho y 5 metros de alto". Y agregó: "Si alguna vez tienes que ir allí, debe ser el 5 de mayo, porque con la ayuda de los astros, tendrás que observar los primeros rayos del sol y luego los primeros rayos de la luna. ¡Podrás observar algo!"

¡Y luego no dijo nada más! Recordemos que Baba Vanga es ciega y no conoce este lugar que está a varios cientos de kilómetros de su casa.

Asombrada, Krassimira comparte esta historia con Krastyu Mutafchiev, quien era un alto funcionario búlgaro. Él se llena de entusiasmo y sugiere organizar una expedición para encontrar el sitio descrito por la vidente.

Es importante destacar que en 1981, Bulgaria formaba parte del bloque del Este, cuya política estaba alineada con Moscú. Ir a 3 o 4 kilómetros de la frontera con Turquía no era una tarea fácil. La zona estaba fuertemente vigilada y se requerían permisos. Krastyu Mutafchiev, como colaborador cercano de Ludmila Jivkova, pudo obtener todas las autorizaciones para esta expedición fuera de los protocolos habituales.

El grupo estaba compuesto por cinco personas: Krastyu Mutafchiev, el organizador de la expedición, Krassimira Stoyanova, la sobrina de Baba Vanga, Illya Prokopov y otras dos personas cuyos nombres no fueron confirmados.

La expedición

El 4 de mayo de 1981, el grupo de cinco exploradores comenzó su búsqueda de acuerdo con la orden de Baba Vanga, pero el clima desastroso complicó su progreso. Llovía mucho. Aunque parecían perdidos, al final del día, el grupo finalmente descubrió el lugar descrito por la vidente. ¡No había duda alguna, la descripción era precisa! A pesar de las condiciones meteorológicas catastróficas, decidieron acampar toda la noche allí en vez de regresar a Malko Tarnovo. Observaron la presencia de símbolos grabados en la parte superior de la roca: tres pequeños círculos dispuestos en un triángulo equilátero con la punta hacia abajo.

Estos grabados parecían muy antiguos. Desafortunadamente, estos símbolos han desaparecido, probablemente destruidos durante la voladura al final de la expedición.

A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos del sol comenzaban a atravesar las nubes, el grupo fue testigo de un sorprendente fenómeno de luz. Los rayos del sol parecían jugar en la superficie de la roca recorriendo el triángulo formado por los tres círculos. El rayo describía perfectamente el contorno del triángulo, haciendo movimientos de izquierda a derecha, luego de arriba abajo, y así sucesivamente, formando gradualmente un triángulo luminoso. Este espectáculo duró aproximadamente 20 minutos. ¡El grupo estaba sin palabras! No entendían cómo este fenómeno lumínico inexplicable podría haber ocurrido. No había nada a su alrededor excepto la naturaleza.

Intrigado por este fenómeno, el grupo permaneció en el lugar durante todo el día para observar el segundo fenómeno que debía ocurrir con los primeros rayos de la Luna. Pasaron el día en el sitio bajo una lluvia interminable, preguntándose qué era ese fenómeno que habían visto por la mañana.

Al anochecer, mientras el tiempo empezaba a despejarse, un primer rayo de la Luna golpeó la superficie de la roca. ¡El mismo fenómeno lumínico se manifestó como por la mañana durante aproximadamente 20 minutos, y luego se detuvo! El grupo se preparaba para abandonar el lugar cuando, de repente, dos grandes siluetas luminosas en forma de holograma aparecieron desde el interior de la roca. Era como si la luz emanara desde el interior de la roca y fuera visible a través de ella. El efecto descrito era similar al de los antiguos televisores de tubo de rayos catódicos cuando se encendían. Los cinco miembros del grupo percibieron lo mismo.

Aquí está la descripción dada por Krassimira en el libro " La Verdad / Истината " : "A la izquierda, en primer plano, había un anciano de pie con una larga túnica. En su mano derecha extendida, sostenía un objeto compuesto por una esfera. Su brazo izquierdo estaba a lo largo de su cuerpo. En el fondo, arriba y ligeramente a la derecha, había una segunda silueta. Era un joven. Estaba sentado en una especie de trono, sus brazos estaban a lo largo de su cuerpo. Se parecía a un faraón. Llevaba una corona cónica sobre la cabeza, sobre las orejas. En la corona había dos protuberancias a cada lado que parecían antenas."

"Krassimira confirmaría estos comentarios en el programa Nichia Zemya en 2018".

Las siluetas parecían reales. El fenómeno duró unos veinte minutos, luego la roca se apagó. Ya no había luz, todo se volvió negro. Quedaron asombrados por lo que acababan de presenciar. Regresaron a Malko Tarnovo sin decir una palabra.

Al día siguiente, Krassimira contó toda la historia en detalle a su tía Vanga, quien permaneció extrañamente callada. Paralelamente, Krastyu Mutafchiev le contó esta historia a Ludmila Jivkova, quien le sugirió organizar una verdadera expedición. Se dice que en el pasado, Ludmila habría tenido contactos con servicios de inteligencia extranjeros, posiblemente el MI6, y estos le habrían informado sobre la presencia de anomalías arqueológicas en la zona de Strandzha observadas unos años antes gracias a radares de penetración. Ludmila había vivido algún tiempo en el Reino Unido durante sus estudios y estaba muy interesada en lo esotérico. La conjunción de estas dos informaciones habría convencido a la ministra Jivkova de organizar una verdadera expedición secreta compuesta por unas diez personas. Vanga habría advertido que no debían excavar allí porque, según sus palabras, "su tiempo aún no ha llegado, es demasiado pronto para excavar".

La advertencia no escuchada... la maldición

A pesar de las advertencias de la vidente, se organizó una expedición. Ludmila falleció repentinamente el 21 de julio de 1981, apenas unas semanas después del inicio de las excavaciones arqueológicas, en circunstancias muy extrañas. A pesar de un segundo intento fallido de reanudar la expedición, la muerte de la ministra detuvo definitivamente la expedición. Después de eso, varias personas relacionadas con la organización sufrieron finales trágicos. Krastyu Mutafchiev fue condenado a 10 años de prisión. Hoy en día, solo quedan dos personas de la organización: Krassimira Stoyanova, quien contó esta historia en su libro publicado en 1996 y nuevamente en 2018 en el programa de televisión "Nichia Zemya", e Illya Prokopov. Hasta el día de hoy, los dos miembros del grupo prefieren evitar ciertas preguntas relacionadas con esta historia. Todos los archivos relacionados con esta expedición han desaparecido. Ya no queda nada.