El lavavajillas compacto portátil de Lidl que arrasa en su web

La gran cadena de supermercados alemana vuelve a ser noticia y tendencia en las redes sociales y cómo no gracias a uno de sus estupendos electrodomésticos, y no, no hablamos de la freidora sin aceite, que también podríamos destacar, sino de algo mucho más “necesario” , porque ¿quién no ha deseado que en esa casa de vacaciones o del pueblo en la que no tenemos todas las comodidades de nuestro hogar haya “algo” que nos ayude a no tener que lavar los platos a mano?

Lidl se caracteriza por hacernos la vida más fácil en las tareas del hogar, ya sea en la limpieza, la plancha o con sus electrodomésticos para la cocina, es por eso que el nuevo aparato de Lidl ha tenido tanto éxito, y es que lo de lavar los platos después de una gran comida se nos hace cuesta arriba a muchos, y este electrodoméstico es ideal para poder llevárselo de vacaciones allá donde vaya y no preocuparse por los platos sucios.

El lavavajillas compacto portátil que no necesita conexión de agua

El supermercado alemán ha puesto a la venta un producto en su página web que no puedes dejar escapar, y es que el lavavajillas compacto portátil te va a resultar de los más efectivo, para los que no tienen espacio en su propio hogar o para los que quieren un electrodoméstico portátil y compacto. Su mayor ventaja es que no necesita conexión de agua, así que podrá llevárselo adonde desee. El lavavajillas viene con un depósito de agua con 5 programas de limpieza: intensivo, rápido, ecológico, para el cristal y uno especial para el menaje de bebés. Además tiene capacidad para 2 cubiertos.

El manejo del lavavajillas es lo de más sencillo gracias a su pantalla táctil. La temperatura máxima de lavado que se puede alcanzar es de 70º C y el consumo energético es de 40kWh por cada 100 ciclos. El consumo de agua es de 5 litros por ciclo y el nivel de ruido que alcanza el lavavajillas es de 58 dB. La clase de eficiencia energética es la G.

Lavavajillas compacto portátil 860 W FOTO: LIdl

La potencia de este lavavajillas portátil compacto es de 860W y pesa menos de 15 kg, con lo que será muy fácil transportarlo en cualquier vehículo para por ejemplo llevarlo de vacaciones. Las medidas de este electrodoméstico que tiene a la venta Lidl de momento solo en su página web y de forma online son de 42 x 43,5 x 43,5 (L x A x F).

Si usted quiere hacerse con uno de esos electrodomésticos no puede esperar mucho porque el éxito es tal que Lidl está a punto de agotar este producto en su web. Seguro que ya está pensando donde puede colocar este maravilloso electrodoméstico.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)