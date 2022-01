Lidl tiene el producto estrella que todos necesitamos en algún momento

La cadena de supermercados Lidl se ha convertido en un referente en nuestro país para poder hacernos con grandes productos a precios muy recomendables. El supermercado de origen germano no solo tiene pequeños electrodomésticos que nos facilitan la vida sino que cuenta con multitud de productos que nos sacan de más de un apuro. Y si no miren el caso de este producto que pondrá a la venta físicamente Lidl la próxima semana pero que ya se puede adquirir en su página web. Su nuevo producto estrella es uno de esos objetos que piensas que no tendrás que usar hasta que llega el día en que tienes que hacer uso de él y no tienes ninguno en casa... Porque ¿quién no ha tenido algún invitado imprevisto o se ha marchado unos días de vacaciones a casa de un amigo y no hay suficientes camas? También es el mejor producto para los que les gusta ir de camping pero no tener que estar tirados al ras del suelo.

Hablamos por si no lo han adivinado de los ya famosos colchones inflables, los cuales nos sacan de más de un apuro en muchas ocasiones. Estos colchones son desde hace años fieles compañeros en muchas casas. El reducido espacio que ocupan en nuestro hogar cuando están deshinchados y su utilidad en muchas ocasiones hacen de estos productos un indispensable en cualquier casa.

Una cama en cualquier lado gracias a este colchón hinchable

El colchón inflable de venta en Lidl es el nuevo producto estrella del supermercado. Tiene un inflador eléctrico integrado muy potente que hará que no te de pereza inflar el colchón cuando lo necesites. Es fácil y rápido de inflar y desinflar. En solo 4 minutos tendrás el colchón inflado listo para poder usar.

El cabecero de este colchón inflable está más elevado para una mayor comodidad cuando se duerme o se descansa. La parte superior de este colchón es de acabado flocado, esto quiere decir que han tenido un proceso en el que han aplicado directamente las fibras en la medida, composición y color sobre una base cubierta previamente con adhesivo, consiguiendo así esa textura suave, elegante y aterciopelada.

Colchón inflable FOTO: Lidl

Además este colchón inflable tiene un compartimento integrado para guardar el cable de alimentación e incluye una bolsa de transporte, instrucciones y un parche por si sufre algún percance , un enganchón o una rozadura por la que se escape el aire.

Lo cierto es que los colchones hinchables se pueden también usar como una cama fija con uso permanente, aunque no es lo normal, ya que son utilizados como camas temporales para invitados en casa o en los viajes a otros lugares de residencia, ya sea de familiares o amigos. Estos colchones tienen muchas ventajas respecto a los colchones de espuma o similares. La firmeza del colchón la podremos poner al gusto de quien lo use, es una de sus principales ventajas puesto que podremos añadir más aire o menos dependiendo del gusto de la persona que lo use en cada momento, y será tan fácil que no nos costará nada. Además este tipo de colchones no presentará hendiduras por uso , como le suele ocurrir a los colchones normales, puesto que estos colchones no tienen “memoria”, solo tendrá que poner más aire al colchón y lo tendrá como nuevo , y en el caso de que el colchón se rompa por el uso del tiempo siempre es más económico reemplazarlo por uno nuevo que comprar uno de látex o espuma. Son más duraderos puesto que el pvc y los materiales con los que se fabrican estos colchones aumentan su resistencia. Y una de sus más increíbles ventajas (además del precio) es la de su rápida instalación , como ya hemos mencionado anteriormente.

Colchón inflable con compartimento para guardar el cable de alimentación FOTO: Lidl

La carga máxima del colchón inflable de Lidl es de 300 kg y las medidas de este colchón son de 203 x 152 x 41/46 cm. Su precio es otra de sus grandes cualidades ya que por menos de 50 euros podrá tener una cama para sus invitados o para usted mismo.

Los colchones inflables son una opción estupenda para cualquier hogar, sobre todo si es usted de los que recibe visitas a menudo o viaja a lugares en los que necesite de una cama que pueda transportar fácilmente y que se monte en menos de 5 minutos.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)