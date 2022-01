Lidl lanza lo último en freidoras sin aceite, esta además cocina, hornea y deshidrata alimentos

La gran cadena alemana de supermercados vuelve a la carga con un electrodoméstico que tiene una amplia gama de funciones y es uno de los más demandados últimamente. Hablamos de las famosas freidoras que no necesitan aceite y que han sido vendidas por casi todos los supermercados y agotadas en muchos de ellos. Las freidoras de aire que no necesitan aceite para freír se han convertido en el electrodoméstico del año. Podrá cocinar con ellas con prácticamente nada de grasa y deleitarse con esos productos que gustan a niños y mayores pero que no son todo lo saludables que nos gustarían. Con estos electrodomésticos podrás disfrutar de alimentos fritos pero con prácticamente nada de grasa al poder ser cocinados sin aceite.

Pero Lidl va un paso más allá y presenta una freidora de aire que además podremos utilizar para asar en parrilla giratoria, dorar, hornear, gratinar, tostar, calentar, cocer y hasta deshidratar alimentos. Todo un electrodoméstico del futuro en un solo aparato.

Freidora de aire , uno de los electrodomésticos más demandados

Una freidora de aire es un electrodoméstico que te permite freír los alimentos sin necesidad de sumergirlos en aceite, este proceso de cocción se consigue a través de un sistema de circulación de aire caliente que logra que se obtengan los mismos resultados en los alimentos, que saldrán dorados y crujientes muy parecidos a las comidas que hacemos cuando freímos en aceite caliente. Dado que se usa poco o nada de aceite los beneficios son directos para la salud ya que reducirá las calorías del alimento y la ingesta de grasas y calorías. En resumen, podrá comer más sano.

Freidora de aire 1800 W Gran ventana transparente XL. FOTO: Lidl

La freidora de aire de venta en Lidl tiene una potencia de 1800 W. Podrá freír sin tener que añadir aceite ni grasa. Este aparato es una combinación de freidora de aire caliente , grill y deshidratador de alimentos. Cuenta con una pantalla “easy touch” y una gran ventana transparente XL. Además este electrodoméstico tiene 9 programas preconfigurados para mayor facilidad de uso.

La temperatura de la freidora de aire caliente es regulable entre 40º C y 200º C y el temporizador con el que cuenta es configurable entre 0 y 60 minutos. Por otra parte todos los accesorios pueden lavarse en el lavavajillas, incluidos las cubetas y el cestillo giratorio.

La cubeta interior que utiliza la freidora tiene una capacidad de aprox. 10 litros y el cestillo giratorio en el que podrá freír sus alimentos cómodamente tiene una capacidad de 1,8 litros.

Este electrodoméstico de lo más versátil además incluye un cuaderno con 20 recetas y una serie de accesorios para poder realizar todas las funciones que puede hacer esta freidora. Incluye entre los accesorios 3 bandejas de rejilla para hornear y deshidratar ( 1 plana y 2 hondas) , 1 bandeja de horno, 1 parrilla giratoria, 1 cestillo giratorio redondo y hasta 1 set de kebab con 8 pinchitos.

El precio de esta freidora de aire caliente que además puede hacer un sinfín de funciones más es de 99,99 euros y estará a la venta en las tiendas físicas a partir del 24 de enero, así que si está usted interesado no dude en ir a uno de los espacios físicos de cualquier supermercado Lidl, puede que no se arrepienta.

