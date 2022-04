Operación bikini para vagos (o el gimnasio en casa)

Se acaban las fiestas de Semana Santa y, por tanto, se acerca peligrosamente el verano. Y, con él, la operación bikini, un reto que para muchos es algo muy difícil de emprender. Una pequeña ayuda: un gimnasio online 24 horas llamado Wowego, acrónimo de Workout wherever you go (entrena en el lugar donde vayas) que incluye ciclos de entrenamiento adaptados a cada deportista, monitores, blogs con consejos y, por supuesto, horario flexible 24/7.

Wowego, que está disponible tanto en web como en app, es ya una realidad en España gracias a apuestas como la “multiactividad”, que combina actividades de running, fitness, ciclo indoor, pilates, yoga o dancefit, entre otras experiencias.

Otra de sus señas de identidad, especialmente en comparación con otros servicios parecidos, es el de la música que acompaña a cada ejercicio y la alta calidad de sus vídeos, así como la posibilidad de contar con entrenadores personales que ayudan al deportista a marcarse objetivos, apuntarse a retos y compartir su evolución con otros usuarios.

Además, a través del blog de Wowego se ponen en común consejos de alimentación, técnicas de estiramiento y calentamiento, recomendaciones de entrenamientos y técnicas para prevenir lesiones y aumentar el rendimiento.

Wowego, un gimnasio virtual para los que no pueden ir al gimnasio FOTO: Wowego

El funcionamiento es sencillo. En la página se puede acceder a todos los recursos en cualquier momento y sin límite de visionados, y elegir entre una actividad concreta, como running, yoga, pilates, fitness o dance hasta apuntarse a uno de sus programas más exitosos, como el de multiactividad. También se puede optar por un “Ciclo Indoor”, orientado a mejorar la función cardiovascular. Se puede acceder a la suscripción desde tres dispositivos simultáneos.

Wowego tiene 3 tarifas distintas: 2 meses por 9,99 euros al mes; 6 meses por 7,50 euros mensuales o el más económico de todos: un año por 6,75 euros al mes. Y, además, la posibilidad de acceder de forma gratuita a algunas clases, a modo de prueba, antes de tomar una decisión y darse de baja en cualquier momento.