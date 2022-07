Guía para comprar con prisas en el Prime Day de Amazon: las 5 categorías imprescindibles

Si no se tiene claro qué comprar y, sobre todo, no se dispone de mucho tiempo, asomarse al Prime Day de Amazon puede dar mucho vértigo. Decenas, decenas y decenas de ofertas a cada cual más interesante por las que no resulta fácil decidirse pero que, a la vez, pueden distraer del objetivo primordial: encontrar un producto que necesitas mucho más barato que su precio habitual.

Para aquellos que quieren ir a tiro hecho, pero no saben muy bien por dónde empezar, aquí van las 5 categorías con más éxito entre los clientes y en las que los descuentos son más interesantes.

Hay mucho de informática, por supuesto, porque para eso sirven estas promociones, pero no solo. Y un recordatorio: las rebajas son solo para los clientes Prime de Amazon, pero se puede empezar a serlo hoy mismo (y cancelar cuando se quiera) para beneficiarse de los descuentos.

Las ofertas en dispositivos Amazon, un clásico

Dispositivos Amazon rebajados por el Prime Day FOTO: De Compras La Razón

Tanto en la semana del Black Friday como en el Prime Day, los dispositivos Amazon son uno de los departamentos donde tradicionalmente hay mejores ofertas y mayor número de compras.

Como es lógico, Amazon aprovecha su propia promoción para dar a conocer sus productos, dar salida a lo mejor de temporadas anteriores y contribuir a ampliar la familia de estos dispositivos en los hogares españoles.

El Echo Dot de 4º generación un 58% más barato (por solo 19,99 euros), su versión con reloj un 53% más barata, está versión del practiquísimo Fire TV Stick 4K con mando por voz Alexa rebajado en un 44% o una selección de sus timbres inteligentes rebajados hasta en un 65% son las mejores ofertas.

Deporte: del smartwatch a la máquina de remo

Ofertas del Prime Day de Amazon en deporte y artículos para hacer ejercicio FOTO: De Compras La Razón

Otra categoría con muy buenas ofertas es la de deporte, ocio y tiempo libre, en la que puedes comprar, por ejemplo, esa máquina para hacer ejercicio en casa que llevas todo el año esperando. Esta máquina de remo plegable para casa tiene, por ejemplo, un 29% de descuento, esta bicicleta estática un 32% de rebaja y estas mancuernas están a mitad de precio.

El Prime Day es también una muy buena oportunidad para encontrar rebajas irrepetibles en patinetes eléctricos (como este con un ahorro de 199 euros), relojes inteligentes para hacer deporte (el Amazfit Bip está ¡un 63% por debajo de su precio!) o incluso una veintena de tablas de padel surf o kayacs en oferta.

Ofertas en móviles para todos los bolsillos

Ofertas en móviles del Prime Day de Amazon FOTO: De Compras La Razón

Otro de los imprescindibles del Prime Day es el de los móviles, un mercado que en las últimas semanas ha hecho hibernar sus ofertas en Amazon para darlo todo estos dos días.

Resulta complicado quedarse con alguna oferta, porque depende del presupuesto y los gustos del clientes, pero nos han llamado mucho la atención el POCO F3 5G de Xiaomi 120 euros por debajo de su precio habitual, varios modelos del Samsung Galaxy M13 con descuentos en torno al 30% o un ZTE por apenas 100 euros gracias a una rebaja del 30%.

Hogar y cocina: todo para la casa

Rebajas en lavadoras y otros electrodomésticos en el Prime Day de Amazon FOTO: De Compras La Razón

Si no tienes muy claro lo que estás buscando pero sí buscas inspiración, una posible búsqueda más general es lo que Amazon llama Hogar y cocina, donde cabe prácticamente todo. Las ofertas superan en muchos casos el 50%, hay un buen puñado de gangas y algunos ejemplos de electrodomésticos que solo estos días están al alcance del bolsillo.

Posiblemente, las mejores ofertas están en los pequeños electrodomésticos de cocina, en prácticos artículos de menaje y, especialmente, en grandes electrodomésticos. Si buscas neveras, lavaplatos, lavadoras o microondas en oferta, en este link tienes reunido lo mejor del Prime Day.

Productos de Amazon: ahorrar dos veces

Bolso de la marca Amazon FOTO: De Compras La Razón

Terminamos con una sección que no es de las más conocidas, pero que estos días tiene un escaparate perfecto: la de los artículos de marca blanca de Amazon que, al ahorro intrínseco que llevan el resto del año, se une ahora un descuento extra por el Prime Day.

La lista, como en las otras categorías, es inmensa. Una de las menos conocidas, pero imprescindible para los ahorradores profesionales, es la de la ropa y complementos.