Si quieres una cosmética natural, consciente y eficaz confía en NATANA esta Navidad

La marca NATANA es una de esas marcas de cosmética natural que no podemos pasar por alto. Si quiere que sus compras estas navidades no sean todo consumismo y quiere aportar su granito de arena, no dude en confiar en la marca Conscious Beauty de cosmética natural de alta calidad, ya que durante la campaña de Navidad NATANA triplicará la cantidad que destina de su facturación a proyectos locales de educación orientados a reducir el abandono escolar en zonas desfavorecidas.

La marca confía en la economía circular para su línea de investigación y formulación, elabora productos en frío y elimina el agua en su icónico jabón facial para minimizar la huella de carbono, así como la hídrica. NATANA es una marca de cosmética natural de alta calidad, eficaz y con voluntad de tener un fuerte compromiso e impacto positivo en la sociedad y el planeta y no solo en el consumidor.

NATANA desde sus orígenes se adhiere a los objetivos de sostenibilidad 2030 de la ONU, y muy especialmente al objetivo 4 que es la Enseñanza de Calidad. Por ello, una parte de su facturación se destina a causas sociales afines a su compromiso.

Durante la campaña de Navidad, como un paso más en su objetivo de promover un consumo consciente, todas las ventas que se realicen desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 5 de enero de 2023 triplicarán su aportación habitual a los proyectos sociales seleccionados, que este primer año se han centrado en frenar el abandono escolar en colaboración con la Asociación del Raval de Barcelona.

La recompensa tras un sólido compromiso

Los valores de NATANA han hecho mella en los consumidores y en el mercado, fruto de ello se ha creado NATANA LOVERS Club, una comunidad que ya acoge a más de 1.000 fans que consumen de manera consciente fomentando un consumo responsable. Y es gracias a ellos que el compromiso de NATANA con la sociedad y con el planeta puede seguir adelante.

Según los datos que baraja la marca, más del 80% de los compradores repite ya que coinciden con la filosofía Natana y ello hace que se sientan cómodos adquiriendo sus productos. Además, un cambio de imagen cuidado y la apuesta por un packaging cada vez más sostenible son pasos que siguen afianzando el compromiso de la marca con el planeta y fidelizando cada vez más a sus consumidores.

Cosmética natural Natana FOTO: Natana

La marca se adentró en el mercado en octubre de 2021 con línea de cuidado facial descubriendo productos novedosos como el limpiador en polvo Organic Powder Cleanser, jabón limpiador facial 0% agua, el Cool Advanced Contour, contorno de ojos cuya fórmula incorpora un 95% de productos naturales orgánicos, y la pasada primavera lanzaron gama well-ageing, que consigue unos excelentes resultados en la reducción de arrugas -hasta el 35%, tras un estudio de un laboratorio independiente-. De esta línea destaca su Antiox Advanced Booster con un 98,8% de ingredientes naturales que incorporan péptidos biomiméticos para que los signos de la edad aparezcan de manera pausada.

Desde NATANA ya se trabaja en la creación de nuevas gamas de productos, de forma progresiva, que tendrán activos obtenidos de otros subproductos como los surgidos al elaborar aceite, en este caso con origen en Andalucía.

Siendo fiel al movimiento Conscious Beauty, la marca sigue presentando productos de alta calidad formulados de manera sostenible e incorporando, en la mayoría de ellos, un activo natural basado en la economía circular. A partir de subproductos como las lías del vino, obtienen un activo exclusivo que han denominado Lees Concentrated, origen del cual proviene de la uva de las Bodegas de Vins de Taller de Siurana d’Empordà. Este exclusivo activo es rico en antioxidantes para la piel.

Además, los productos Natana se diseñan bajo el concepto “menos es más” y se elaboran en frío minimizando así la huella de carbono al máximo durante la fabricación. También fabrican bajo el concepto “WaterLess” eliminando la utilización de agua y reduciendo así la huella hídrica.