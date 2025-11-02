Por unos 45 euros, este reloj con calibre japonés VK63 tiene más clase que muchos de 300

En AliExpress hay ocasiones que parecen imposibles, y esta es una de ellas: el Pagani Design PD-1701, un reloj con movimiento japonés VK63, cristal de zafiro y caja de acero inoxidable, se puede conseguir por 46,93€ con el código ESCD07. Y no hablamos de un reloj “de imitación”, sino de una pieza muy bien construida que ofrece lo que otros cobran a precio de lujo: precisión, materiales de primera y una estética que transmite seriedad desde el primer vistazo.

Un reloj que se siente premium en la muñeca

Pagani Design PD-1701 Pagani Pagani

Lo primero que sorprende del PD-1701 es su presencia. Pesa 138 gramos, tiene un diámetro equilibrado de 42 mm y una caja de acero 316L que da esa sensación de solidez que solo se percibe en relojes de gama media-alta. El acabado cepillado y los detalles en el taquímetro exterior le aportan una sofisticación contenida, de esas que llaman la atención sin necesidad de brillar demasiado.

La correa de acero macizo no solo añade durabilidad, sino que refuerza ese carácter elegante que encaja igual de bien en una reunión de trabajo que en una cena informal. Y si prefieres algo más casual, hay también una versión con correa textil igual de cuidada.

El cristal de zafiro sintético, resistente a arañazos y con tratamiento antirreflejos, le da ese toque que muy pocos relojes por debajo de 100€ ofrecen. En la muñeca, no parece un reloj barato. De hecho, engañaría a cualquiera que lo vea de cerca.

Precisión japonesa y detalles funcionales que marcan la diferencia

Su verdadero corazón es el movimiento de cuarzo VK63, un calibre híbrido que combina la fiabilidad del cuarzo con la respuesta mecánica del cronógrafo. La aguja del segundero se mueve con suavidad, sin los saltos bruscos típicos de los relojes de batería convencionales, y su error de tiempo es prácticamente nulo.

Además, el reloj incluye función de cronógrafo, fecha y resistencia al agua de 100 metros, suficiente para nadar o ducharse sin preocuparse. Las agujas y marcadores cuentan con luminiscencia SuperLuminova, visible incluso tras horas en la oscuridad.

En conjunto, es un reloj tan funcional como atractivo, con una precisión que rivaliza con modelos que multiplican su precio.

Un reloj para quien valora lo esencial

El Pagani Design PD-1701 no pretende reinventar la relojería, sino ofrecer lo que cualquier aficionado busca: materiales duraderos, un diseño atemporal y un movimiento fiable. Es el tipo de reloj que puedes usar a diario sin miedo y, al mismo tiempo, tenerlo en una vitrina como parte de una colección más amplia.

Por menos de 50€, pocas piezas ofrecen una relación calidad-precio tan redonda. Quien lo compra suele repetir, y no es casualidad: este cronógrafo demuestra que la elegancia y la precisión no están reservadas solo para los relojes caros.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.