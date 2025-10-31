Samsung deja en shock a la gama media: su Galaxy estrella cae a precio de liquidación

Samsung ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa. El Galaxy A56 5G, su modelo más equilibrado dentro de la gama media, se desploma hasta los 320,37€ en AliExpress (antes 478,17€) en su versión global de 8GB+256GB, una cifra difícil de creer teniendo en cuenta todo lo que ofrece: pantalla de gama alta, diseño de cristal y rendimiento de sobra para años.

Un diseño que parece de la serie S

Samsung Galaxy A56 Google Google

Nada más tenerlo en la mano, el Galaxy A56 5G transmite una sensación de gama alta. Su cuerpo de vidrio Gorilla Glass Victus+ —tanto en la parte delantera como en la trasera— y el marco de aluminio le dan una robustez y elegancia que pocos móviles de este rango pueden igualar.

Además, cuenta con certificación IP67, lo que significa que es resistente al polvo y al agua, capaz de soportar una inmersión de hasta un metro durante media hora. En otras palabras: no pasa nada si se te moja o se te cae accidentalmente. El perfil de solo 7,4 mm y su peso de 198 gramos lo convierten en un teléfono cómodo y ligero, sin sacrificar la sensación premium en mano.

Potencia, eficiencia y pantalla de primera

En su interior, el chip Exynos 1580 de 4 nanómetros ofrece un rendimiento más que solvente para multitarea, redes sociales, fotografía y hasta juegos exigentes. Su arquitectura de ocho núcleos y la GPU Xclipse 540 garantizan fluidez y eficiencia energética, algo que se nota en la autonomía de larga duración que Samsung promete para este modelo.

La pantalla, como es costumbre en la marca, es otro de sus grandes atractivos: un panel Super AMOLED con colores vibrantes, gran brillo y una tasa de refresco fluida que lo hacen ideal para quienes consumen contenido o trabajan desde el móvil.

El Galaxy A56 5G no solo es una compra inteligente: es una demostración de que Samsung sigue dominando la gama media cuando quiere. Y ahora, con su precio en 320€, se convierte en uno de los móviles más equilibrados y duraderos que puedes comprar en 2025.

