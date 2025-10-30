El móvil que devuelve a Xiaomi el trono de la gama media de 2025 llega con precio mínimo histórico

Xiaomi ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: romper el mercado con un móvil que ofrece prestaciones de gama alta a un precio que deja en evidencia a sus rivales. El Xiaomi 15T Pro, en su versión global, baja hasta los 567,93€ en AliExpress (antes 946,55€) e incluye lo que muchos consideran la mejor combinación de potencia, cámara y autonomía dentro de la gama media-alta de este año.

Un diseño premium con alma de flagship

Xiaomi 15T Pro Xiaomi

El Xiaomi 15T Pro es un móvil que se siente de gama alta desde el primer segundo. Su pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, con resolución 2K, tasa de refresco de 144Hz y compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+, ofrece una calidad visual que rivaliza con los mejores modelos del mercado.

Además, cuenta con protección IP68 frente al polvo y al agua, un cuerpo de líneas elegantes y la nueva tecnología de protección ocular de Xiaomi, pensada para reducir la fatiga visual en el uso diario. Todo esto con un audio Dolby Atmos que redondea la experiencia multimedia.

Leica, batería de 5500mAh y carga de 90W: el combo que marca la diferencia

Donde el 15T Pro realmente brilla es en su apartado fotográfico. Xiaomi vuelve a apostar por su colaboración con Leica, incorporando un sistema de tres cámaras de 50MP con lentes ópticas Summilux y un procesamiento de color que recuerda a cámaras profesionales.

La batería de 5500mAh no solo garantiza autonomía para todo el día, sino que se carga al 100% en menos de media hora gracias a su HyperCharge de 90W (y también admite carga inalámbrica de 50W).

Y si todo esto no fuera suficiente, su procesador MediaTek Dimensity 9400+ y el sistema HyperOS 2 aseguran un rendimiento fluido, eficiente y con soporte para las últimas tecnologías como Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y NFC.

Por menos de 570€, el Xiaomi 15T Pro es la prueba de que la marca vuelve a dominar donde empezó: ofreciendo móviles que rinden como un tope de gama por la mitad de precio. Si en 2025 solo vas a cambiar de teléfono una vez, este es el que marca el listón.

