Amazon Music Unlimited regala 4 meses gratis de música en streaming para llenar el otoño de playlists

El otoño arranca oficialmente el 22 de septiembre y, con él, las ganas de renovar también la banda sonora del día a día. Sofá, manta, tardes de lluvia o paseos con auriculares: cualquier momento mejora con la música adecuada. Y Amazon lo sabe. Por eso, su servicio Amazon Music Unlimited lanza una promoción difícil de ignorar: hasta 4 meses gratis para miembros Prime y 3 meses gratis para quienes no lo son.

Amazon Music Unlimited — PROMO Resumen rápido Hasta 4 meses gratis (Prime) / 3 meses (no Prime) Válida hasta el 9 de octubre de 2025 Activar la promo ➜ 100+ millones de canciones sin anuncios.

Calidad HD/Ultra HD y audio espacial.

Descargas offline. Sin permanencia.

Ideal para: probar música ilimitada este otoño sin coste y sin ataduras.

Lo que incluye la promoción de Amazon Music Unlimited

No se trata de una versión recortada ni con limitaciones: el plan gratuito es exactamente el mismo que se obtiene pagando. Eso significa acceso completo a:

Más de 100 millones de canciones en streaming y en alta calidad.

en streaming y en alta calidad. Reproducción sin anuncios, sin cortes ni interrupciones.

Modos HD, Ultra HD y audio espacial con Dolby Atmos y 360 Reality Audio.

y 360 Reality Audio. Listas y recomendaciones personalizadas según tus hábitos de escucha.

Descargas offline , para escuchar sin conexión en el móvil.

, para escuchar sin conexión en el móvil. Letras en tiempo real sincronizadas con la música.

sincronizadas con la música. Compatibilidad con Alexa, control por voz en altavoces y dispositivos Echo.

control por voz en altavoces y dispositivos Echo. Contenido exclusivo: directos, versiones inéditas y lanzamientos anticipados.

directos, versiones inéditas y lanzamientos anticipados. 1 audiolibro mensual incluido a través de Audible.

Lo interesante es que esta oferta supera con creces lo habitual en otras plataformas, que suelen limitarse a un mes de prueba. Aquí, tres o cuatro meses dan margen suficiente para descubrir música nueva, probar las listas personalizadas e incluso ver si merece la pena mantener la suscripción.

Cómo activar los 4 meses gratis paso a paso

El proceso es muy rápido, apenas un par de minutos:

Entra en la página de la promoción (disponible en el botón de abajo) y asegúrate de que aparece la mención a “3 o 4 meses gratis”.

y asegúrate de que aparece la mención a “3 o 4 meses gratis”. Inicia sesión con tu cuenta de Amazon (o crea una si aún no la tienes).

(o crea una si aún no la tienes). Confirma el periodo de prueba gratuito y selecciona el plan.

Descarga la app de Amazon Music en tu móvil, tablet, ordenador o smart TV.

en tu móvil, tablet, ordenador o smart TV. Si tienes un altavoz con Alexa, solo tendrás que pedirle que empiece a reproducir música.

No hay permanencia: puedes cancelar cuando quieras antes de que acabe el periodo gratis y no se te cobrará nada.

La promoción estará activa hasta el 9 de octubre, así que hay margen para decidir si quieres aprovecharla.

Con esta oferta, Amazon Music Unlimited se coloca como una de las opciones más atractivas del momento: música ilimitada, playlists personalizadas y cero anuncios justo en la época en la que más apetece tener banda sonora.

