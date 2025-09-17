|Amazon Music Unlimited — PROMO
|Resumen rápido
Hasta 4 meses gratis (Prime) / 3 meses (no Prime)
Válida hasta el 9 de octubre de 2025
Música
Amazon Music Unlimited regala 4 meses gratis de música en streaming para llenar el otoño de playlists
Una promoción que permite descubrir millones de canciones y escuchar sin anuncios hasta el 9 de octubre
El otoño arranca oficialmente el 22 de septiembre y, con él, las ganas de renovar también la banda sonora del día a día. Sofá, manta, tardes de lluvia o paseos con auriculares: cualquier momento mejora con la música adecuada. Y Amazon lo sabe. Por eso, su servicio Amazon Music Unlimited lanza una promoción difícil de ignorar: hasta 4 meses gratis para miembros Prime y 3 meses gratis para quienes no lo son.
Ideal para: probar música ilimitada este otoño sin coste y sin ataduras.
Lo que incluye la promoción de Amazon Music Unlimited
No se trata de una versión recortada ni con limitaciones: el plan gratuito es exactamente el mismo que se obtiene pagando. Eso significa acceso completo a:
- Más de 100 millones de canciones en streaming y en alta calidad.
- Reproducción sin anuncios, sin cortes ni interrupciones.
- Modos HD, Ultra HD y audio espacial con Dolby Atmos y 360 Reality Audio.
- Listas y recomendaciones personalizadas según tus hábitos de escucha.
- Descargas offline, para escuchar sin conexión en el móvil.
- Letras en tiempo real sincronizadas con la música.
- Compatibilidad con Alexa, control por voz en altavoces y dispositivos Echo.
- Contenido exclusivo: directos, versiones inéditas y lanzamientos anticipados.
- 1 audiolibro mensual incluido a través de Audible.
Lo interesante es que esta oferta supera con creces lo habitual en otras plataformas, que suelen limitarse a un mes de prueba. Aquí, tres o cuatro meses dan margen suficiente para descubrir música nueva, probar las listas personalizadas e incluso ver si merece la pena mantener la suscripción.
Cómo activar los 4 meses gratis paso a paso
El proceso es muy rápido, apenas un par de minutos:
- Entra en la página de la promoción (disponible en el botón de abajo) y asegúrate de que aparece la mención a “3 o 4 meses gratis”.
- Inicia sesión con tu cuenta de Amazon (o crea una si aún no la tienes).
- Confirma el periodo de prueba gratuito y selecciona el plan.
- Descarga la app de Amazon Music en tu móvil, tablet, ordenador o smart TV.
- Si tienes un altavoz con Alexa, solo tendrás que pedirle que empiece a reproducir música.
No hay permanencia: puedes cancelar cuando quieras antes de que acabe el periodo gratis y no se te cobrará nada.
La promoción estará activa hasta el 9 de octubre, así que hay margen para decidir si quieres aprovecharla.
Con esta oferta, Amazon Music Unlimited se coloca como una de las opciones más atractivas del momento: música ilimitada, playlists personalizadas y cero anuncios justo en la época en la que más apetece tener banda sonora.
Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.