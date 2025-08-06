Auriculares con traducción automática de 134 idiomas: el mejor aliado para explorar el mundo sin límites

Entenderse en otro país no debería ser un reto, ni algo que dependa del traductor del móvil o de los mimos que hagas en una tienda. Por eso estos auriculares inteligentes con traducción en tiempo real están empezando a colarse en maletas, mochilas y conversaciones de todo tipo.

Se trata de los MINISO X15 Pro AI, unos auriculares con app que traducen 134 idiomas al instante y permiten hablar con fluidez con cualquier persona, aunque no compartas ni una palabra del idioma. Perfectos para viajar, conocer gente o trabajar con equipos internacionales.

Su precio habitual es de 39,99 €, pero ahora puedes activar un cupón del 20%, lo que deja el precio final en solo 31,99 €. Un ahorro de 8 € por un gadget que literalmente puede cambiar la forma en la que te comunicas fuera de casa.

Traducción de voz en tiempo real, uso sencillo y compatibilidad total con Android e iOS

La clave está en su funcionamiento intuitivo: conectas los auriculares por Bluetooth, abres la app (compatible tanto con Android como con iPhone), seleccionas los dos idiomas... y listo. Puedes mantener una conversación completa y natural con otra persona, con traducción casi instantánea en ambos sentidos.

Además de traductor, también sirven como auriculares Bluetooth normales, con micrófono integrado y buena calidad de sonido. Tienen tres modos de uso: conversación cara a cara, traducción simultánea en modo escucha, y uso normal para llamadas o música.

Su diseño compacto los hace muy fáciles de llevar en cualquier bolsillo, y la batería aguanta bien varias horas de uso continuo.

¿Para quién son ideales estos auriculares y por qué están ganando popularidad?

Son perfectos para quienes viajan al extranjero, trabajan con equipos internacionales o simplemente quieren romper barreras lingüísticas sin complicarse. También para estudiantes, profesores o cualquier persona que esté aprendiendo un idioma y quiera practicar en situaciones reales.

Y lo mejor: no necesitas conocimientos técnicos ni suscripciones extra. Compras el producto, activas el cupón y por 31,99 € te llevas unos auriculares que traducen 134 idiomas en tiempo real, directamente desde tu oído.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.