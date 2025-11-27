Black Friday en GigSky: ahorra 30% en la eSIM que te conecta en más de 200 países y cruceros

¿Planeas un viaje internacional o un crucero el próximo año? Olvídate del roaming y de las sorpresas en tu factura: GigSky celebra el Black Friday con una promoción irresistible, ofreciendo un 30% de descuento en todos sus planes de eSIM hasta el 11 de diciembre.

Las tarjetas eSIM son la forma más práctica y económica de mantenerte conectado en el extranjero (incluso en alta mar) sin necesidad de cambiar tu tarjeta SIM ni pagar tarifas adicionales. Solo tienes que instalarla antes de viajar y, al llegar a tu destino, se conecta automáticamente. Además, está disponible en más de 200 países y más de 200 cruceros. Viajeros de todo el mundo aseguran que es la eSIM que funciona cuando otras fallan, así que aprovecha este descuento único del 30%.

Descuento: 30% en todos los planes (locales, regionales, globales y para cruceros).

Duración: válido para compras hasta el 11 de diciembre de 2025.

Validez: aplicable a cualquier plan, incluidos los de cruceros.

Beneficios de viajar con una eSIM de GigSky

Lo que hace única a esta eSIM es que GigSky no depende de terceros para darte conexión: actúa como operador móvil virtual y gestiona directamente las redes. ¿El resultado? Tu dispositivo se conecta de inmediato a la mejor señal disponible, sin que tengas que mover un dedo. Y además, suma ventajas que marcan la diferencia:

Acceso estable en más de 200 países y más de 200 cruceros, tanto en tierra como en alta mar.

Configuración rápida desde la app, sin tarjetas físicas.

Conexión automática apenas aterrizas.

Conservas tu número español para llamadas y WhatsApp (la eSIM es solo para datos).

Planes que se adaptan a ti: desde 1 GB hasta ilimitados, con duraciones de 1 a 365 días.

Sin roaming: pagas únicamente por lo que consumes.

¿Qué plan GigSky elegir?

Los planes de eSIM de GigSky están pensados para todo tipo de viajes y necesidades. Si dudas cuál elegir, aquí te guiamos hacia la opción perfecta.

Viajas a un solo país - Plan local: No pagar roaming y tener datos solo en ese destino. Datos para un único país

No pagar roaming y tener datos solo en ese destino. Datos para un único país Visitas varios países de una misma región - Plan regional: No cambiar de SIM ni de plan en cada frontera. Cobertura en varios países de la región

No cambiar de SIM ni de plan en cada frontera. Cobertura en varios países de la región Estancias largas o nómadas digitales - Plan global: Conexión durante meses y máxima flexibilidad. Conectividad en más de 200 países

Conexión durante meses y máxima flexibilidad. Conectividad en más de 200 países Crucero o viaje tierra + mar - Plan cruceros: Conexión en alta mar (las SIM normales no funcionan). Cobertura en más de 200 barcos y 200 países

Opiniones de usuarios que ya utilizan los planes GigSky

Según miles de viajeros, GigSky es la eSIM que funciona cuando otras fallan. Es el único proveedor de eSIM que garantiza cobertura tanto en tierra como en alta mar, con conexión automática apenas llegas a tu destino. No es casualidad que más de un millón de usuarios ya confíen en sus planes y que la app tenga una valoración de 4,6/5 estrellas en App Store. Estas son algunas de sus experiencias:

"Espectacular el funcionamiento del servicio tanto en tierra como durante la navegación en un crucero de 15 días. El servicio mucho mejor y más eficiente que el brindado por la compañía de cruceros".

"Funcionó todo perfectamente en el crucero Norwegian Star en un viaje al Ártico, tanto en alta mar como en Groenlandia. Tuvimos cobertura en todos los lugares del barco y en tierra".

"Funciona muy bien, buena señal, buena velocidad. Me permitió estar siempre conectada a pesar de estar en diferentes países".

Al usar una eSIM para viajar, las tarifas de roaming quedarán en el pasado. Es la forma más práctica, fácil y económica de tener internet en cualquier parte del mundo, incluso navegando en alta mar. Y ahora puedes ahorrar aún más con un 30% de descuento disponible solo hasta el 11 de diciembre.

