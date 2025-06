Cómo evitar pagar de más en el Amazon Prime Day 2025: consejos que sí funcionan

Hace unos días te contamos todo lo que sabemos del próximo Amazon Prime Day, entre otras cosas, que ya tiene fechas confirmadas y que tendrá lugar del 8 al 11 de julio. Serán 4 días repletos de ofertas exclusivas para usuarios Prime. Este es un dato importante, porque será necesario tener una cuenta Prime para poder acceder a todos los descuentos que estarán vigentes esos días. Esta suscripción, que incluye aplicaciones como Prime Video o Amazon Photos, tiene un precio de 49,90 euros anuales y siempre digo que es de las mejores inversiones que hago a lo largo del daño. Además, si nunca has tenido cuenta Prime, puedes probar gratis este servicio para saber si te convence.

Además, este año no solo hablamos de un evento de cuatro días, sino que Amazon ha extendido todavía más su duración y ha activado promociones anticipadas desde el 17 de junio, lo que nos da más tiempo para comprar y comprar, pero también hace más fácil que podamos caer en alguna pequeña trampa.

Controla el precio real de aquello que quieres

Me explico: no todo lo que va a aparecer como oferta, merece llevar esa etiqueta. Y es que, tras más de 10 años cubriendo este evento, te puedo decir que entre los verdaderos chollos, también se cuelan precios inflados antes del descuento, artículos con el mismo precio que tienen durante todo el año y, en definitiva, artículos que parecen irresistibles, pero que no lo son. Por eso, hoy me gustaría explicarte cómo vamos a evitar pagar demás en Prime Day y todo lo que debes saber para prepararte antes de su comienzo oficial y aprovechar las ofertas de la forma más inteligente posible.

Como cada año, Amazon ya ha anunciado que habrá descuentos en electrónica, moda, belleza, hogar, productos del día a día... Pero también ofertas flash y ofertas del día, que cambiarán a medianoche o cuando se agote el stock disponible. Y sí, también esperamos campañas específicas para dispositivos Amazon, como el Kindle, el Echo o el Fire TV. Así que, aunque habrá verdaderas gangas, también hay que andar con ojo, y la clave para no caer en ofertas que no son tal es clara: anticiparse.

¿Lo primero? Hacer una especie de lista de deseos. Por ejemplo, si estás pensando en cambiar de móvil lo más probable es que ya tengas algún modelo fichado, así que ya sabrás el precio que suelen tener. El hecho de controlar estos precios y los descuentos que han tenido hasta ahora, te ayudará a saber si realmente estás ante una buena oferta. Por supuesto, nosotros solo vamos a publicar buenas ofertas porque tenemos entrado nuestro ojo clínico para detectarlas al instante, así que podrás dejarte llevar por todo lo que publiquemos.

No todo lo que lleva la etiqueta de oferta lo es

No digo que no te puedas dar algún capricho inesperado, que para algo están estas campañas, pero lo que no quiero es que nos cuelen ofertas que realmente no lo son. Así que podrás consultar el historial de precios a través de herramientas como Keepa para saber si una rebaja es real, y confirmar si el precio de la supuesta oferta de Amazon es sobre el precio recomendado o el precio anterior, porque la diferencia puede ser muy grande. Digo esto porque un producto pudo haber salido al mercado con un precio oficial de 500 euros hace dos años y ahora estar rebajado en todas las tiendas simplemente porque ya han salido versiones nuevas. Entonces hay que ver si el descuento es sobre ese precio oficial y ya "caducado" o sobre el precio real que lleva teniendo meses en la mayoría de tiendas.

También te recomiendo tener cuidado con las ofertas flash, que cambiarán a medianoche o cuando se termine el stock. Es verdad que ver esa cuenta atrás genera presión porque lo que quieren es que hagamos nuestra compra rápido, prácticamente sin pensar, y eso nos puede llevar a tomar decisiones precipitadas.

Que, a ver, parte de la gracia de estas promociones también está en dejarse llevar, pero es verdad que en ocasiones nos podemos arrepentir. Tampoco te preocupes por esto porque vamos a tener devoluciones gratis por si cambiamos de idea después de hacer nuestra compra o por si, dentro del propio Prime Day acabamos viendo algún modelo que nos convence más que el que hemos comprado. No te preocupes, no hay dramas: compras uno y devuelves el otro totalmente gratis.

Sí te puedo asegurar que va a ser un buen momento para comprar aquello que, a priori, no pensabas comprar en el Amazon Prime Day. Me refiero a compras necesarias, que acabarías haciendo tarde o temprano en el supermercado y a su precio habitual. Vamos a tener cuatro días por delante para comprar detergente, café, champú y un largo etcétera de artículos que utilizamos a diario, y los vamos a poder comprar por debajo de su precio normal, un ahorro que realmente se notará en la cesta de la compra.

Desde luego, el Prime Day será una gran oportunidad para ahorrar si sabemos identificar una buena oferta, pero también puede ser una trampa si compramos con prisas o sin comparar. Así que, con un poco de planificación -y con todas las ofertas y guías que vamos a publicar estos días- podrás asegurarte de que no te cuelen descuentos que no son y terminar esta fiesta de ofertas con aquello que de verdad necesitabas... y un par de caprichos bien medidos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.