Cuando la batería falla y la rueda pierde aire, este gadget al 50% resuelve las dos cosas

Quedarse tirado con el coche porque la batería no responde o porque una rueda ha perdido aire es más común de lo que parece. Lo habitual es llamar a la grúa o depender de que alguien tenga pinzas a mano. Con el UTRAI 1500A, esa preocupación se reduce a tener un pequeño dispositivo de apenas 1,3 kg en el maletero. Este modelo combina arrancador de coche y compresor de aire portátil, y puede encontrarse en AliExpress por 42,41€ aplicando el código ESCD04, la mitad de lo que suelen costar productos similares.

Qué puede hacer realmente este dispositivo

UTRAI 1500A arrancador de batería e inflador AliExpress AliExpress

En su faceta de arrancador, es capaz de ofrecer una corriente pico de 1500A, suficiente para poner en marcha la mayoría de coches y motos con batería descargada. No requiere conocimientos técnicos: se conecta a la batería y en pocos segundos permite arrancar el vehículo.

Como compresor, alcanza los 150 PSI, lo que le permite inflar neumáticos de coche, moto o bicicleta en cuestión de minutos. Esto lo convierte en un aliado práctico no solo en emergencias, sino también en viajes largos para ajustar la presión de las ruedas.

Además, incorpora batería interna (hasta 10.000 mAh) que se puede usar como powerbank para cargar el móvil y cuenta con linterna LED SOS, muy útil en caso de avería nocturna.

El UTRAI 1500A es ideal para conductores que hacen viajes frecuentes por carretera o que simplemente quieren estar prevenidos sin depender de terceros. También resulta práctico para familias con coche compartido o para quienes suelen usar bicicleta o moto, ya que la función de inflado cubre varias necesidades.

Su tamaño compacto hace que se pueda guardar en la guantera o en un lateral del maletero sin ocupar espacio, y el hecho de incluir funciones extra como la linterna lo convierte en una herramienta multifunción. Por precio y versatilidad, es uno de esos gadgets que puede marcar la diferencia el día que algo falla en ruta.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.