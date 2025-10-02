¿Un robot aspirador por menos de 50 euros? Sí, este además pasa debajo el sofá sin hacer ruido

La mayoría de aspiradores robóticos suelen rondar precios mucho más altos, sobre todo los que incluyen mapeo, conexión Wi-Fi o apps para programar rutas. Pero no todos necesitan tanta tecnología. El ILIFE V2 es un robot aspirador pensado para quienes buscan un modelo simple, barato y efectivo, que ahora puede encontrarse en AliExpress por 48,64€ aplicando el código ESCD07.

Lo mejor es que mantiene lo esencial: limpia suelos duros y alfombras finas, recoge pelos de mascotas y funciona de manera automática con un solo botón. No hay que instalar apps ni configurar nada; simplemente se enciende, trabaja durante dos horas seguidas y vuelve solo a la base a recargarse.

Qué esperar de un aspirador así de económico

Robot aspirador ILIFE V2 AliExpress AliExpress

Su diseño delgado, de menos de 3 kg, le permite pasar bajo sofás y muebles donde las escobas y aspiradores grandes no llegan. Aunque se anuncia como silencioso, algunos usuarios señalan que hace cierto ruido, pero bastante menor que un aspirador tradicional.

La batería de iones de litio ofrece unos 120 minutos de autonomía, más que suficiente para cubrir un piso medio en una sola sesión. Además, incluye mando a distancia para programar el inicio de la limpieza o dirigirlo hacia zonas concretas, algo útil cuando se concentra polvo o pelos en una habitación.

Al no tener sensores avanzados, no “mapea” la casa ni permite programar rutas desde el móvil, pero ese es justamente su atractivo: funciona de manera sencilla y sin complicaciones. Para muchos, es el clásico robot que se enciende y hace el trabajo sin pedir nada más.

El ILIFE V2 es ideal para quienes tienen mascotas y quieren mantener el suelo libre de pelos sin barrer todos los días, o para quienes viven en pisos pequeños y buscan una ayuda básica de limpieza. También puede ser una buena opción como segundo aspirador en una casa grande, para que se encargue de estancias secundarias como dormitorios o pasillos.

Su punto fuerte es el precio: cuesta menos que la mayoría de escobas eléctricas y, pese a no ser un modelo inteligente, resuelve la tarea de aspirar de forma autónoma. En definitiva, un robot pensado para quienes valoran la practicidad por encima de la tecnología extra.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.