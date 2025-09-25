Llévate hasta 760 euros con estas cuentas nómina y descubre qué bancos pagan más por domiciliar tu sueldo

En plena subida de la competencia por captar nóminas, tres bancos han apostado fuerte con campañas que ponen dinero en el bolsillo de nuevos clientes. BBVA, ABANCA y Banco Sabadell están ofreciendo entre 300 y 760 euros en efectivo, una cifra nada despreciable en un momento en que muchos hogares buscan rentabilizar cada euro.

Estas ofertas tienen un denominador común: solo están disponibles para nuevos clientes que domicilien la nómina. Pero cada entidad ha diseñado su propio mecanismo de recompensa. Mientras algunas apuestan por un cheque directo, otras han creado un sistema de incentivos que premia también el uso de Bizum, de la tarjeta o la domiciliación de recibos.

BBVA: hasta 760€ sin permanencia y con bonificaciones mes a mes

La oferta de BBVA permite alcanzar hasta 760 euros brutos (615,6 netos), pero no es un único ingreso, sino una bonificación mensual que se va acumulando mientras se cumplan los requisitos:

Nómina de al menos 800€: 400€ al año, equivalentes a 33,3€ cada mes.

400€ al año, equivalentes a 33,3€ cada mes. Bizum : 120€ al año (10€ al mes) si se mueven al menos 120€ mensuales.

: 120€ al año (10€ al mes) si se mueven al menos 120€ mensuales. Tarjeta Aqua Débito: 120€ al año (10€ al mes) si los pagos mensuales con la tarjeta suman al menos 120€.

120€ al año (10€ al mes) si los pagos mensuales con la tarjeta suman al menos 120€. Recibos domiciliados: 120€ al año (10€ al mes) si el importe mensual supera los 120€.

Cada bloque se cobra de forma independiente, lo que permite elegir hasta dónde llegar. Y lo más relevante: no existe permanencia. Mientras se cumplan las condiciones, el banco ingresa la bonificación cada mes. La campaña termina el 30 de septiembre de 2025.

Ventajas

Cantidad total muy superior a la media del mercado

Sin compromiso de permanencia

Flexibilidad: puedes optar solo a los incentivos que te interesen

Inconvenientes

Para llegar a los 760€ hay que cumplir cuatro condiciones distintas

La parte neta se reduce a 615,6€ tras impuestos

Exige cierta operativa mensual para no perder parte del incentivo

ABANCA: 500€ directos, con condiciones en la operativa

La Cuenta Nómina de ABANCA ofrece un ingreso de 500€ brutos (405€ netos) si domicilias una nómina de al menos 1.200€. Si el importe está entre 800 y 1.200€, la bonificación baja a 185€ brutos (150€ netos).

La promoción exige mantener la nómina durante 24 meses y darse de alta en la correspondencia online. Además, si durante dos meses seguidos haces en oficina operaciones que se pueden hacer online o en cajeros —como ingresos en efectivo de menos de 600€ o pagar recibos—, el banco cambia tu cuenta por otra que sí tiene comisiones.

Ventajas

Incentivo elevado de hasta 500€

Disponible hasta final de año

Condiciones claras y directas

Inconvenientes

Exige una nómina relativamente alta (1.200€) para la cantidad máxima

Permanencia obligatoria de 2 años

No admite operaciones en oficina

Banco Sabadell: 300€ sencillos con 12 meses de permanencia

El Banco Sabadell ofrece 300 euros brutos (243 netos) por domiciliar una nómina de al menos 1.000€ y activar Bizum. El compromiso de permanencia es de 12 meses, la mitad que en ABANCA, y la promoción finaliza el 30 de septiembre de 2025.

Además del incentivo en efectivo, Sabadell es la única de las tres cuentas que remunera el saldo. Su Cuenta Online paga un 2% TAE hasta 20.000€, lo que supone un extra interesante más allá del cheque de bienvenida.

Ventajas

Proceso de alta rápido y 100% online

Exige menos condiciones que otras promociones

Plazo de permanencia más corto (12 meses)

Inconvenientes

El incentivo es menor que en BBVA o ABANCA

Solo disponible hasta finales de septiembre

El ingreso mínimo es de 1.000€

Más allá de las cifras: lo que no debes perder de vista

El primer detalle que conviene recordar es que las cantidades anunciadas son siempre brutas, es decir, antes de impuestos. En la práctica, los 760€ de BBVA se transforman en 615,6€, los 500€ de ABANCA en 405€ y los 300€ de Sabadell en 243€.

También es clave fijarse en la permanencia. Quien busque flexibilidad tiene en BBVA la opción más cómoda, sin compromisos a largo plazo. ABANCA obliga a mantener la nómina dos años y Sabadell reduce ese plazo a un año.

Por último, no todas las promociones requieren lo mismo. BBVA prima el uso activo de sus servicios (Bizum, tarjeta, recibos), mientras que ABANCA y Sabadell se limitan prácticamente a la nómina.

¿Qué cliente encaja en cada oferta?

BBVA es para quienes quieren la cifra más alta y están dispuestos a usar la cuenta como principal para cumplir varios requisitos al mes.

es para quienes quieren la cifra más alta y están dispuestos a usar la cuenta como principal para cumplir varios requisitos al mes. ABANCA se dirige a clientes con nóminas altas que no les importe comprometerse durante dos años a cambio de un ingreso único y elevado.

se dirige a clientes con nóminas altas que no les importe comprometerse durante dos años a cambio de un ingreso único y elevado. Sabadell encaja con perfiles que buscan un extra rápido y sencillo, sin demasiada operativa, aunque con menor bonificación.

Hoy por hoy, traer la nómina a un banco no solo significa tener mejores condiciones en comisiones o tarjetas: también puede suponer cobrar varios cientos de euros de entrada. La decisión final dependerá del perfil de cada uno: quienes prefieran la máxima recompensa y no teman a la operativa mensual tienen en BBVA la oferta más alta; quienes busquen una prima más simple y asumible pueden mirar a Sabadell; y los que no tengan prisa y quieran asegurar 500 euros con nómina alta pueden optar por ABANCA.

